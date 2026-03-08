Καρέλια: «Είναι μια τεράστια στιγμή» (vid)

Η αρχηγός του Πανιωνίου Ιωάννα Καρέλια έκανε λόγο για τεράστια στιγμή μετά την κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου από τον Ιστορικό.

Ο Πανιώνιος μετά το Super Cup κατέκτησε και το Κύπελλο που ήταν επίσης το πρώτο στην ιστορία του, επικρατώντας με 3-1 του ΑΟ Θήρας στον τελικό της Χαλκίδας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης η αρχηγός των «κυανέρυθρων», Ιωάννα Καρέλια μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Είναι μια τεράστια στιγμή. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πολλά συγχαρητήρια σε όλες. Αυτό το τρόπαιο ανήκει στην ομάδα και στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει.

Είχαμε μαχητικότητα, ο προπονητής χρησιμοποίησε όλες τις παίκτριες, άλλες περισσότερο σήμερα, άλλες χθες με τον Ολυμπιακό, οπότε αυτό έπαιξε ρόλο.

Θα ξεκουραστούμε για λίγο και θα επιστρέψουμε για να επικεντρωθούμε στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Εκεί, που θα είμαστε έτοιμες για το πρωτάθλημα».

Οτσάλ: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συγκινημένος είμαι»

Ο τεχνικός του Πανιωνίου, Γιουνούς Οτσάλ ανέφερε τα εξής: «Αρχικά, είμαι πολύ συγκινημένος. Ήρθα εδώ για αυτή την ομάδα και πιστεύω ότι το αξίζει. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη που θα μας έδωσε. Από κει και πέρα, μου άρεσε πολύ η αντίδραση που δείξαμε, το ξεκίνημα που είχαμε στο τέταρτο σετ.

Ο προηγούμενος σύλλογος που κέρδισε το Κύπελλο (ΑΕΚ) κέρδισε το τρόπαιο για πρώτη φορά. Έτσι και τώρα με τον Πανιώνιο. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συγκινημένος και χαρούμενος είμαι σήμερα. Είναι ο τρίτος μου τελικός στην Ελλάδα και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα

Ευχαριστώ και τον πρόεδρο του τμήματος, θέλω να δώσω ώθηση στην ομάδα εν όψει του φινάλε της σεζόν».