ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος: Τα highlights του τελικού (vid)
Το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του κατέκτησε ο Πανιώνιος στο βόλεϊ γυναικών. Οι «κυανέρυθρες» πήραν μεγάλη νίκη επί του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ (17-25, 15-25, 27-25, 20-25) στον τελικό της διοργάνωσης.
Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία του τμήματος, μετά την κατάκτηση του Super Cup. Μία αναμέτρηση με δύο πρώτα σετ, στα οποία ο Πανιώνιος ήταν ανώτερος και τα πήρε με σχετική ευκολία. Στο τρίτο σετ, οι «κυανέρυθρες» βρήκαν match point, ωστόσο ο ΑΟ Θήρας κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ και να μειώσει στα σετ.
Στο τέταρτο σετ, το σύνολο του Γιουνούς Οτσάλ επέβαλε και πάλι το ρυθμό του και με 25-20 τελείωσε την υπόθεση νίκη στον τελικό για να φτάσει σε μία ιστορική κατάκτηση.
Τα highlights του τελικού ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.