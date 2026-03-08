Ο Πανιώνιος κατέκτησε τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ στον τελικό του ΑΟ Θήρας. Δείτε τα highlights του τελικού.

Το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του κατέκτησε ο Πανιώνιος στο βόλεϊ γυναικών. Οι «κυανέρυθρες» πήραν μεγάλη νίκη επί του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ (17-25, 15-25, 27-25, 20-25) στον τελικό της διοργάνωσης.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία του τμήματος, μετά την κατάκτηση του Super Cup. Μία αναμέτρηση με δύο πρώτα σετ, στα οποία ο Πανιώνιος ήταν ανώτερος και τα πήρε με σχετική ευκολία. Στο τρίτο σετ, οι «κυανέρυθρες» βρήκαν match point, ωστόσο ο ΑΟ Θήρας κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ και να μειώσει στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, το σύνολο του Γιουνούς Οτσάλ επέβαλε και πάλι το ρυθμό του και με 25-20 τελείωσε την υπόθεση νίκη στον τελικό για να φτάσει σε μία ιστορική κατάκτηση.