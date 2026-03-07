Ο Πανιώνιος έφτασε στην πρώτη κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του! Δείτε την απονομή των «κυανέρυθρων».

Έχοντας σε εξαιρετική ημέρα το μπλοκ του ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών στο βόλεϊ και με 3-1 σετ επί του ΑΟ Θήρας κατέκτησε τον παρθενικό τίτλο του στη διοργάνωση.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του Πανιώνιου μέσα στη σεζόν, μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας τον περασμένο Δεκέμβριο.