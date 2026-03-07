Πανιώνιος: Η Ξανθοπούλου πολυτιμότερη παίκτρια

Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον ΑΟ Θήρας, αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού του Κυπέλλου.

Ο Πανιώνιος κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς επικρατώντας του ΑΟ Θήρας με 3-1 κατέκτησε το πρώτο του Κύπελλο. Ένα Κύπελλο που όπως ήταν φυσικό πανηγυρίστηκε όπως του αξίζει. Για να γίνει αυτό το 3-1 όλες οι παίκτριες του Γιουνούς Οτσάλ έπιασαν το λιγότερο καλή απόδοση, αλλά αυτή που ξεχώρισε ήταν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου.

Η λίμπερο των «κυανέρυθρων» σκούπιζε τα πάντα πίσω βγάζοντας μαγικές άμυνες και δικαίως ψηφίστηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού. Μια βράβευση που δεν την περίμενε και ξέσπασε σε κλάματα με τον κόσμο του Πανιωνίου να φωνάζει ρυθμικά το όνομά της.