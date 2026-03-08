Σε ένα όμορφο παιχνίδι ο Φλοίσβος επικράτησε του Πανιωνίου με 3-2 πήρε δύο πολύτιμους βαθμούς στην μάχη για τη σωτηρία με τους «κυανέρυθρους» να εξασφαλίζουν θέση στην επτάδα.

Είναι από τους αγώνες που βρίσκουν και τις δύο ομάδες να πανηγυρίζουν και μάλιστα ο ηττημένος να μιλάει και για άθλο. Ο Φλοίσβος Members Paron νίκησε τον Πανιώνιο με 3-2 σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης και πήρε ένα πολύτιμο δίποντο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία.

Ανέβηκε στους 14 βαθμούς αλλά διατηρήθηκε στην τελευταία θέση και θα μπει στη «ρώσικη ρουλέτα» των πλέι άουτ με τον Φοίνικα που έχει 15 και την Κηφισιά που έχει 17 βαθούς.

Αντίθετα ο Πανιώνιος με τον χρυσό βαθμό που πήρε σε συνδυασμό με τις ήττες της Καλαμάτας και της Κηφισιάς κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 7η θέση πάνω στον τερματισμό της κανονικής περιόδου και να πετύχει τη μεγάλη υπέρβαση όχι μόνο της παραμονής αλλά και της εισόδου στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-7.

Ο αγώνας έγινε σε κατάμεστο γήπεδο παρουσία και της κούπας του κυπέλλου που κατέκτησε η γυναικεία ομάδα του Πανιωνίου στον τελικό του Κυπέλλου στην Χαλκίδα. Να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες σε περίπου 10 ημέρες θα αναμετρηθούν στον ημιτελικό του φάιναλ-4 του κυπέλλου στη Λάρισα.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μιχαήλογλου. Παρατηρητής: Ράπτης. Επόπτες: Σωνάκης, Τσεκούρας. Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 19-21, 21-25

2ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 26-24

3ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 19-25

4ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-21

5ο σετ: 2-5, 6-10, 9-12, 11-15

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 56 επιθέσεις (46% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 7 άσσους, 67 επιθέσεις (49% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (21-25, 26-24, 19-25, 25-21, 11-15) σε 133'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 27 (25/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 18 (11/17 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κάτιτς 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ, 55% υπ. - 18% άριστες), Μπαρμπούνης 14 (13/32 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 11% άριστες), Μπάσης 2 (2 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 67% υπ. - 37% άριστες), Δρογκάρης, Κωνσταντινίδης, Χατζηνικολάου, Δανιήλ 5 (2/3 επ., 3 μπλοκ).

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 27 (25/43 επ., 2 άσσοι, 70% υπ. - 0% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 10 (7/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 22 (20/41 επ., 2 άσσοι, 64% υπ. - 4% άριστες), Αρμενάκης 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ) / Σωνάκης (λ, 77% υπ. - 18% άριστες), Εφραιμίδης (λ), Μελλές 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Η. 7 (6/18 επ., 1 άσσος).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο MVP του ματς Κώστας Καπετανίδης, ανέφερε: «Ξέραμε ότι έπρεπε να νικήσουμε, έχοντας στο μυαλό μας και το τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να νικήσουμε για να είναι ξεκάθαρο ότι θα παραμένουμε στην κατηγορία και θα παραμείνουμε σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε όλη τη χρονιά. Δικαιωματικά η ομάδα πρέπει να μείνει στην κατηγορία, πιστεύω ότι το έχουμε αποδείξει αυτό και θα το αποδεικνύουμε από εδώ και πέρα κάθε φορά.

Σίγουρα είχαμε κάποια στραβοπατήματα στη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ ήρθα το χειμώνα στην ομάδα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η ομάδα είχε καιρό να κάνει νίκες. Ελπίζω τώρα να βρούμε ένα σερί και να κάνουμε τις νίκες που μας αξίζουν».

Ο προπονητής της ομάδας Κώστας Χριστοφιδέλης τόνισε μετά το ματς: «Ήταν τεράστια νίκη, διότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη μία καλή εμφάνιση, μία εμφάνιση με διάρκεια. Και καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το καταφέραμε σήμερα και μάλιστα απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ο Πανιώνιος έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και τι έχει κάνει μέχρι τώρα και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό.

Εμείς ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε κάθε παιχνίδι με την πλάτη στον τοίχο. Σήμερα ξέραμε ότι είναι μονόδρομος, οι βαθμοί, η νίκη. Το καταφέραμε. Τώρα αρχίζουν τα ωραία για εμάς. Μπαίνουμε στη διαδικασία του play-out. Σίγουρα δεν μας ευχαριστεί η φάση στην οποία βρισκόμαστε, από την άλλη πρέπει να το αποδεχτούμε, να είμαστε προσγειωμένοι, προσηλωμένοι στο στόχο και συνδυαστικά με το Final 4 να μας δώσει ενέργεια για τη δύσκολη συνέχεια».

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα της ομάδας από τη μέρα που ανέλαβε ο ίδιος το "τιμόνι", τόνισε: "Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να αναλάβω μια ομάδα στα μέσα της χρονιάς. Δεν σας κρύβω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τον προκάτοχο, τον Κώστα Αρσενιάδη, ο οποίος έχει δείξει όλα τα χρόνια ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ξέρετε, αυτή είναι και δουλειά των προπονητών. Είμαστε οι πρώτοι αναλώσιμοι και οφείλουμε να το αποδεχτούμε. Ήρθαμε εδώ κάνοντας μια καινούργια προσπάθεια και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολο, καθώς το πρωτάθλημα είναι πολύ μικρό. Και όταν κάνεις κάποιες ήττες στιγμή στην αρχή της σεζόν, μετά δυστυχώς δεν έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις. Αυτό ασκούσε τεράστια πίεση στην ομάδα μας. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα υπήρχαν παιχνίδια που μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα, τουλάχιστον στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της διάθεσης να προσπαθήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω είναι μια δύσκολη συνθήκη, είμαι αρκετά ευχαριστημένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταματάμε εδώ".

O προπονητής του Πανιωνίου, Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Η ήττα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ποιος θα το έλεγε όταν ξεκίναγε το πρωτάθλημα πως ο Πανιώνιος στην πρώτη του συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία θα έμπαινε στα πλέι οφ που διεκδικούν θέσεις για την Ευρώπη και πως θα βρισκόταν στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου. Εμείς το πιστεύαμε και δουλεύαμε καθημερινά γι’ αυτό. Σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα για το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου, χθες το τμήμα γυναικών πήρε το Κύπελλο. Ο Πανιώνιος έχει μεγαλώσει απότομα και ήρθε για να μείνει. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά και το επιτελείο για όλη αυτή την προσπάθεια. Θα ευχαριστηθούμε τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες, ο στόχος επιτεύχθη και κοιτάμε ψηλότερα. Σήμερα παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα που ξέραμε πως αγωνίζεται με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά εμείς είμαστε στα πλέι οφ».

Ο ακραίος του Πανιωνίου, Σπύρος Μπαρμπούνης δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Η αλήθεια είναι πως στο τελευταίο σετ δεν καταφέραμε να κερδίσουμε στις λεπτομέρειες. Ωστόσο τον πρώτο στόχο που θέσαμε από την πρώτη μέρα τον πετύχαμε και πλέον στοχεύουμε στο Κύπελλο».