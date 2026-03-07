Ιστορικό Final Four για την Τζίνα Λαμπρούση με την Ελληνίδα κεντρική μετά το 3-1 του Πανιωνίου επί του ΑΟ Θήρας να φτάνει τα 9 Κύπελλα ξεπερνώντας τις Ρούξι Ντουμιτρέσκου και Στέλλα Χριστοδούλου.

Την δική της ιστορία στον χώρο του βόλεϊ συνεχίζει να γράφει η Τζίνα Λαμπρούση. Η Ελληνίδα κεντρική που με την εμφάνισή της συνέβαλε τα μέγιστα στο να μπορέσει ο Πανιώνιος να επικρατήσει με 3-1 του ΑΟ Θήρας και να πάρει το πρώτο του Κύπελλο, έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα κατάφερε να ανέβει στην κορυφή των παικτριών με τα περισσότερα Κύπελλα φτάνοντας τα 9. Πίσω της ακολουθούν δύο θρύλοι του αθλήματος, η αείμνηστη Ρούξι Ντουμιτρέκου και η Στέλλα Χριστοδούλου.

9 ΤΙΤΛΟΙ: Λαμπρούση

8 ΤΙΤΛΟΙ: Ντουμιτρέσκου, Χριστοδούλου Στ.

7 ΤΙΤΛΟΙ: Βλαχάκη, Κοκκινάκη, Κονόμι, Γκαραγκούνη Μ., Τέζα

6 ΤΙΤΛΟΙ: Γιώτα

5 ΤΙΤΛΟΙ: Κωνσταντίνου, Μυλωνά, Χατζηνικολάου.

4 ΤΙΤΛΟΙ: Εμμανουηλίδου, Γκαραγκούνη N., Κουτουξίδου, Μεμετζή, Μουρζάκου, Παπαγεωργίου, Σαπαρέφσκα, Τζανακάκη, Τένεβα.

3 ΤΙΤΛΟΙ: Αρτακιανού Μ., Κούμπουρα Μ., Χίπε, Μιλεντίγιεβιτς, Νίζετιχ Γ., Κωνσταντινίδου Αλ., Γιακουμή, Καβαθά, Καλαντάτζε Α., Κοσμά, Ντάιμου, Φραγκιαδάκη, Χατζηνίκου,

«Το κάθε Κύπελλο είναι ξεχωριστό»

Η Τζίνα Λαμπρούση μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε γιαυτό το σπουδαίο ρεκόρ: «Είναι κάτι ξεχωριστό. Το κάθε Κύπελλο είναι ξεχωριστό. Πραγματικά πασχίζεις και μετράει η ψυχή.

Το ευχαριστηθήκαμε όλες πάρα πολύ. Μπήκαμε συγκεντρωμένα και να μην δώσουμε δικαιώματα στον αντίπαλο. Στο τρίτο σετ κάναμε κάποια λάθη αλλά καταφέραμε να βγάλουμε αντίδραση.

Γενικά, το Κύπελλο είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, που θα πρέπει να τα δώσεις όλα στον ημιτελικό, και στα καπάκια πρέπει να παίξεις και τον τελικό. Καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε και είμαι πολύ περήφανη για αυτό».