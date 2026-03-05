Παρότι έχασε και εύκολα το πρώτο σετ, ο Πανιώνιος ήταν εντυπωσιακός και επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου. Ο ΑΟ Θήρας αντίπαλος των «κυανέρυθρων».

Σε ένα μεγάλο ημιτελικό, καμία σχέση με το πρώτο, ένας εξαιρετικός Πανιώνιος επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25) και προκρίθηκε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό της ιστορίας του. Το Σάββατο οι παίκτριες του Γιουνούς Οτσάλ θα παλέψουν απέναντι στον ΑΟ Θήρας στην Χαλκίδα (21:00) για να κατακτήσουν το πρώτο Κύπελλο, όπως πρώτο θα είναι και για την ομάδα της Σαντορίνης αν το πάρει.

Με... όπλο το σερβίς άνετα το 1-0 ο Ολυμπιακός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ουσιαστικά κρίθηκε από την τελική γραμμή. Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο σερβίς, κάτι που δεν φαίνεται μόνο στους 4 άσους, έναντι κανενός του Πανιωνίου, αλλά στο συνολικά χάλασμα της υποδοχής της ομάδας του Γιουνούς Οτσάλ. Με κακή υποδοχή οι «κυανέρυθρες» δεν μπόρεσαν ουσιαστικά να μπουν σε κανένα σημείο στο σετ, με τις Πειραιώτισσες να κάνουν με άνεση αυτό το 1-0 επικρατώντας με 25-19.

Μεγάλο ντέρμπι με τον Πανιώνιο να ισοφαρίζει

Το δεύτερο σετ δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Και δεν είχε γιατί ο Πανιώνιος ουσιαστικά μπήκε στο παιχνίδι, εκεί που σίγουρα δεν ήταν στο ξεκίνημα του ημιτελικού. Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν και πάλι βέβαια να πάρουν μια διαφορά που έφτασε και τους 3 πόντους (12-9), αλλά στην συνέχεια οι τυπικά φιλοξενούμενες έβγαλαν αντίδραση που σίγουρα δεν είχαν βγάλει στο πρώτο. Αρχικά ισοφάρισαν σε 14-14 και μετά πήραν προβάδισμα που για πρώτη φορά έφτασε και τους δύο πόντους (17-19), αλλά εκ νέου οι Πειραιώτισσες με ένα 3-0 πήραν αυτές κεφάλι. Οι δύο ομάδες έφτασαν μαζί στο 23-23 με την Ραχίμοβα να κάνει το 23-24 και την Κούμπουρα με λάθος επίθεση το 23-25 και το 1-1 για τον Πανιώνιο.

Τα κρίσιμα μπλοκ έδωσαν προβάδισμα στις «κυανέρυθρες»

Μεγάλο ντέρμπι είχαμε και στο τρίτο σετ με τις δύο ομάδες να μάχονται σε κάθε πόντο για να το κατακτήσουν. Οι τυπικά γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς με 3 πόντους (5-2), με τις φιλοξενούμενες να αντιδρούν και κάνουν το ίδιο (8-11). Στην συνέχεια είχαμε ένα αμφίρροπο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κάνει σε κρίσιμο σημείο το +4 (19-15) δείχνοντας έτοιμος για το 2-1. Ο Πανιώνιος έκανε ένα 2-0 και στο -2 η Στεβάνοβιτς εμπόδισε την Ριστίσεβιτς να περάσει στην πλευρά της να βγάλει την άμυνα με τις «κυανέρυθρες» να μειώνουν στον πόντο και μετά με επίθεση της Ραχίμοβα να ισοφαρίσει. Με το σετ αυτό να κρίνεται στις λεπτομέρειες δύο μεγάλα μπλοκ από Νομικού και Ζακχαίου έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Πανιωνίου που επικρατώντας με 22-25 έκαναν το 1-2.

Στα κρίσιμα μίλησαν Ραχίμοβα και Ατανασίεβιτς για το 1-3

Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες. Και πάλι ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να πάρει προβάδισμα 3 πόντων (6-5) και 10-7, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να παίρνει προβάδισμα με 10-11. Από εκείνο το σημείο και ουσιαστικά μέχρι το 21-21 Ολυμπιακός και Πανιώνιος πήγαιναν μαζί, καθώς όταν ο ένας έπαιρνε προβάδισμα μέχρι δύο πόντων, ο άλλος ισοφάριζε άμεσα. Στο 21-21 ένα λάθος σερβίς της Εμμανουηλίδου και μια επίθεση της Ραχίμοβα έκαναν το 21-23, με την Κόνεο να μειώνει στον πόντο, αλλά εκεί μίλησαν και πάλι η Ραχίμοβα που έκανε το 22-24 και η Λαμπρούση που σταμάτησε την Κούμπουρα κάνοντας το 22-25 δίνοντας την τεράστια πρόκριση στον Πανιώνιο.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 12 άσους, 54 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 6 άσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 15 (14/40 επ., 1 άσος), Στεφάνοβιτς 10 (6/12 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 16 (11/31 επ., 5 άσοι, 54% υπ. – 36% άριστες), Κόνεο 20 (17/34 επ., 3 άσοι, 68% υπ. – 42% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (2/3 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 66% υπ. – 47% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Οικονομίδου (0/5 επ.)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 16 (13/27 επ., 3 μπλοκ, 59% υπ. – 41% άριστες), Στοϊλίκοβιτς 2 (2/5 επ.), Ατανασίεβιτς 18 (14/37 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Ραχίμοβα 20 (14/37 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Καρέλια (0/1 επ.) / Ξανθοπούλου (λ., 78% υπ. – 33% άριστες), Νομικού 1 (1 μπλοκ), Χαντάβα 1 (1 άσος), Λαμπρούση 3 (2/3 επ., 1 άσος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πέμπτη 5/3

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

Σάββατο 7/3

ΤΕΛΙΚΟΣ: ΑΟ Θήρας – Πανιώνιος (21:00)