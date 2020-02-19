Δείτε τον τελευταίο πόντο που χάρισε στους Πράσινους το τρόπαιο του Λιγκ Καπ 2020 από τον Τσάσιτς και τους πανηγυρισμούς των Πρασίνων που πανηγύρισαν τρόπαιο στο βόλεϊ μετά από δέκα χρόνια.
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
LIVE
ΤΟΥΡ 0vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 2vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 3vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2vs
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
LIVE
DIFFERDANGE 03 2vs
ΜΕΤΣ 0
LIVE
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 0
LIVE
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 0vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ ΕΛΜΠΛΑΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SDYUSHOR ST. PET. 0vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 2vs
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
DUMBRAVITA 2vs
GHIRODA GIARMATA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALOTESTI 2vs
MOSTISTEA ULMU 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHERNO. II ODESSA 3vs
SEGEDKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 2vs
DINAMO S. PETERSBURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 0vs
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SIARKA TARNOBRZEG 0vs
KORONA II KIELCE 4
ΤΕΛΙΚΟ
STEAUA BUCURESTI 3vs
TUNARI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 2vs
ΡΙΑΖAΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΣΚΟΦ 747 1vs
FK YADRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
OHRID LIHNIDOS 4vs
MLADI RADNIK 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΝΤΟ 2008 ΚΟΥΤAΙΣΙ 2vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ II ΛΟΥΜΠΙΝ 0vs
ΤΙΤΣΙ 71 1
ΤΕΛΙΚΟ
TIKVES 4vs
PITU GULI KRUSEVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΣΚΑ 5vs
ΙΝΤΙΖΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
NYVA VINNYTSYA 5vs
EPICENTR DUNAIVTS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ 4vs
RADNICKI SOMBOR 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΑΚ 4vs
RADNICKI OBRENOVAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 3vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELLAZERIMI 77 2vs
VARDAR FORINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAMPION CELJE 0vs
ΝAΦΤΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
LEGIONARY DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK 1. MAJ RUMA 0vs
BRATSTVO PRIGREVICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
DRITA BOGOVINJE 4vs
KF TREPCA MITROVICE 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK VRSAC 1vs
BORAC SAKULE 2
ΤΕΛΙΚΟ
BSK BORCA 2vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OMLADINAC NB 4vs
SREMAC VOJKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) 2vs
FK AUSTRIA WIS AKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
BREZICE 1vs
LUCKO ZAGREB 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΝΤΕ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 5vs
NIECIECZA II 4
ΤΕΛΙΚΟ
RUCH RADZIONKOW 0vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 6
ΤΕΛΙΚΟ
CZECHOWICE-DZIEDZICE 2vs
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
UFK DNIPRO 1vs
AVANGARD POKROV 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΜΠΡΙΝΓΚ 1vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 1vs
BESKID 09 SKOCZOW 1
SEPTEMVRI SIMITLI -vs
CSKA 1948 II SOFIA -
BORAC SAJKAS -vs
NOVI SAD -
DRUZHBA KRIVIY RIH -vs
LOZOVATKA -
Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε τροπαιούχος σε έναν συγκλονιστικό δεύτερο τελικό του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”, νικώντας τον Ολυμπιακό στο “χρυσό” σετ και αφού προηγουμένως οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει με 3-2 σετ “ισοφαρίζοντας” την ήττα τους στον Πειραιά.
Δείτε τον τελευταίο πόντο που χάρισε στους Πράσινους το τρόπαιο του Λιγκ Καπ 2020 από τον Τσάσιτς και τους πανηγυρισμούς των Πρασίνων που πανηγύρισαν τρόπαιο στο βόλεϊ μετά από δέκα χρόνια.