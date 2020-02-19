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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: O νικητήριος πόντος στο δεύτερο τελικό του Λιγκ Καπ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: O νικητήριος πόντος στο δεύτερο τελικό του Λιγκ Καπ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: O νικητήριος πόντος στο δεύτερο τελικό του Λιγκ Καπ

Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε τροπαιούχος σε έναν συγκλονιστικό δεύτερο τελικό του Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”, νικώντας τον Ολυμπιακό στο “χρυσό” σετ και αφού προηγουμένως οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει με 3-2 σετ “ισοφαρίζοντας” την ήττα τους στον Πειραιά.  

Δείτε τον τελευταίο πόντο που χάρισε στους Πράσινους το τρόπαιο του Λιγκ Καπ 2020 από τον Τσάσιτς και τους πανηγυρισμούς των Πρασίνων που πανηγύρισαν τρόπαιο στο βόλεϊ μετά από δέκα χρόνια.

 

 

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