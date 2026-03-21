Αγραπιδάκης στο Gazzetta: «Σημαίνει πολλά το Κύπελλο για τον Παναθηναϊκό»

Ο θρυλικός Ρούλης Αγραπιδάκης μιλάει στο Gazzetta για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό μετά από 16 χρόνια λέγοντας μεταξύ άλλων πως αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Φλοίσβου με 3-2 σε έναν μεγάλο τελικό και να κατακτήσει το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Μια κούπα που πανηγύρισε με την ψυχή του η ζωντανή ιστορία του τμήματος, Ρούλης Αγραπιδάκης.

Ο άνθρωπος που ίσως είναι και ο πιο αγαπητός σε όλο το ελληνικό βόλεϊ, μίλησε στο Gazzetta λέγοντας μεταξύ άλλων πως αυτό το τρόπαιο είναι πολύ σημαντικό.

Ρούλη, μετά από 16 χρόνια ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να πάρει το Κύπελλο. Τι σημαίνει αυτό για εσένα, έναν άνθρωπο που είσαι τόσα χρόνια στην ομάδα;

«Είναι πολλά τα χρόνια, με υπομονή, με την ανάλογη προετοιμασία τα καταφέραμε. Να φανταστείς πως σε όλα αυτά τα 16 χρόνια δεν είχαμε καν φτάσει στον τελικό, φτάναμε μέχρι τον ημιτελικό, οπότε η κάψα μας να το πούμε και πιο λαϊκά ήταν πολύ μεγάλη. Σήμερα ένα Κύπελλο για τον Παναθηναϊκό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ανεβάζει και την ψυχολογία μας, έχουμε μια ομάδα που ενδεχομένως θα παλέψει για το πρωτάθλημα Ελλάδος και να έχουμε και άλλους τίτλους».

🏐🏆☘️ Συγκινητικά λόγια του Ρούλη Αγραπιδάκη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό



🎥 @Fokara1975 #panathinaikos pic.twitter.com/TH4XBtGWvc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 20, 2026

Τι ήταν το πρώτο που σκέφτηκες όταν τελείωσε το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο;

«Δεν περιγράφεται. Αυτό δεν περιγράφεται με λόγια, είναι οι κινήσεις είναι ο τρόπος, , είναι ο ενθουσιασμός, είναι πράγματα τα οποία δεν περιγράφονται».

Πως νιώθεις από αυτή την αγάπη των παικτών; Πάντα σε κάθε τρόπαιο σε καλούν δίπλα τους να το σηκώσεις.

«Το έχω κατακτήσει με τα χρόνια ενδεχομένως. Γι’ αυτό που είμαι σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος βασικά γιατί τα παιδιά είναι παιδιά μου και θέλουν κάποια φορά και την προστασία τους».

Και ένα τελευταίο μήνυμα για τον κόσμο;

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Πρέπει να ξέρουν όλοι πως εμείς έχουμε κόσμο που αγαπάει το βόλεϊ και όλα τα αθλήματα του Ερασιτέχνη. Είμαστε με όλα τα αθλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε μόνο για να σηκώνουμε κούπες».