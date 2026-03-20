Ο Παναθηναϊκός με τον Φλοίσβο θα παλέψουν για το Κύπελλο (21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και live Gazzetta) με τους «Πράσινους» να πηγαίνουν για το έβδομο και τους «κυανόλευκους» για το πρώτο.

Είναι από τους πιο ιδιαίτερους τελικούς στην 45χρονη ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ο πρώτος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον τελευταίο Φλοίσβο για τον τίτλο του κυπελλούχου για το 2026 (20/3, 21.30 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ και ive Gazzetta). Όλα αυτά είναι μόνο στα χαρτιά καθώς ο Φλοίσβος μπορεί να τερμάτισε στην 10η θέση αλλά είναι στο δρόμο για τον τελικό είναι η ομάδα που απέκλεισε τον κάτοχο του περσινού τίτλου Ολυμπιακό ΟΝΕΧ, τον δεύτερο της βαθμολογίας Μίλωνα και στον ημιτελικό τον Πανιώνιο.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός μπορεί να θεωρείται το φαβορί αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο τάραφλεξ του Ε.Α.Κ. Νεάπολης. Είναι η 11η παρουσία του Παναθηναϊκού σε τελικό Κυπέλλου και η πρώτη μετά το 2010 στο Παλαιό Φάληρο οπότε και είχε κατακτήσει την 6η και τελευταία κούπα κυπέλλου. Οι πράσινοι απέκλεισαν κατά σειρά την Κηφισιά, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

«Είμαστε έτοιμοι. Το πιστεύουμε. Το θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε αφήσει για λίγο στην άκρη το πρωτάθλημα και διασκεδάζουμε την συμμετοχή μας στον θεσμό. Ο Φλοίσβος άξιζε αυτή την παρουσία σε τελικό», δήλωσε ο προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Χριστοφιδέλης.

«Όπως παίξαμε με τον ΟΦΗ έτσι πρέπει να παίξουμε και με τον Φλοίσβο και ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον Φλοίσβο. Δεν απέκλεισε τυχαία Ολυμπιακό, Μίλωνα, Πανιώνιο. Είναι δύσκολη ομάδα κι ας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ραντεβού στον τελικό», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος ο οποίος ως αθλητής έχει δύο κύπελλα με τον Παναθηναϊκό αλλά παλεύει να πάρει την πρώτη του κούπα στο κύπελλο ως προπονητής.