Κηφισιά – Παναθηναϊκός 1-3: Στα προημιτελικά οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες την Κηφισιά, αυτή τη φορά στο Ζηρίνειο για το κύπελλο ανδρών με 3-1 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25) και εξασφάλισε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
Το τριφύλλι προηγήθηκε με 0-2 σετ, η Κηφισιά αντέδρασε στο τρίτο αλλά στο τέταρτο οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πήραν τον έλεγχο από νωρίς και έφτασαν στη νίκη μετά από 109 λεπτά αγώνα.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Γεώργας, Γραμματεία: Καπελλάκη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 22-25
2ο σετ: 5-8, 10-16, 13-21, 16-25
3ο σετ: 8-5, 16-11, 20-21, 26-24
4ο σετ: 4-8, 11-16, 15-21, 17-25
*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 7 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 52 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25) σε 109'
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 9% άριστες), Μπάνοφ 20 (16/29 επ., 4 άσσοι), Σπυριούνης 10 (9/24 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. - 19% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Μπόρις 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Παπαγγελόπουλος 4 (2/7 επ., 2 άσσοι) / Φωλιάς (λ, 62% υπ. - 33% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 4 (3/6 επ., 1 άσσος, 44% υπ. - 22% άριστες), Νίκελ 1 (1/1 επ.).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κασαμπαλής 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαλεξίου 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Γκάσμαν 9 (5/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 23 (16/29 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 54% υπ. - 25% άριστες), Νίλσεν 21 (17/30 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 10 (8/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 72% υπ. - 33% άριστες) / Χανδρινός (λ, 56% υπ. - 22% άριστες), Βουλκίδης, Μανδηλάρης.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης (top-16) του Κυπέλλου ανδρών 2025-26.
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026
Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15)
Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15)
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026
Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 0-3 (15-25, 13-25, 12-25)
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η. 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)
Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17)
Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (15-25, 18-25, 19-25)
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25)
Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 0-3 (25-27, 20-25, 23-25)
*Η κλήρωση για τον καθορισμό των προημιτελικών θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 11:00.
