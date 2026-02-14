Μπορεί η Κηφισιά να πάλεψε και στα τρία σετ, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος και επικράτησε με 3-0 ανεβαίνοντας στην 2η θέση.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα λέγαμε πως ξεχώρισαν οι δηλώσεις του Νίκου Ζαλμά για «φιλικά» παιχνίδια, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) και ανέβηκε στην 2η θέση με 32 βαθμούς, αφήνοντας τον Μίλωνα στην 3η με 31 αλλά και ένα ματς λιγότερο. Οι ηττημένοι από την πλευρά τους έμειναν στην τελευταία θέση με 11 βαθμούς, όσους και ο Φλοίσβος που επίσης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στα του αγώνα μπορεί οι Πειραιώτες να πήραν το τρίποντο, αλλά σίγουρα οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν και με το παραπάνω, αλλά με τον Τζιάβρα να έχει 69% υποδοχή και 69% άριστες, ένα απίστευτο ποσοστό, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ της Κηφισιάς από 2 άσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 13 (10/19 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες), Πέριν 16 (14/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 69% υπ. – 69% άριστες)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (6/20 επ., 4 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες), Μπάνοφ 14 (11/23 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Στάνκοφ 1 (1/2 επ.), Ρανγκέλ 4 (4/6 επ.), Μπόρις 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 53% υπ. – 47% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος, Αχιλλεόπουλος (λ.).

Η γνώμη του πάγκου

Νίκος Ζαλμάς (Κηφισιά): «Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το ματς που έπαιξε. Έπαιξε ένα κανονικό παιχνίδι, σε αντίθεση με άλλους που παίζουν φιλικά.

Δεύτερον, ας αποφασίσει η ΚΕΔ με ποιους κανονισμούς θα παίζουμε, ώστε να έχουμε ενημέρωση κι εμείς. Γιατί όπως φαίνεται, κάποιοι διαιτητές θέλουν να παίζουν με τους παλιούς κανονισμούς, άλλοι με τους νέους. Προφανώς δουλευόμαστε. Στα γήπεδα της Α1, λογικά, πρέπει να είναι όλοι ενημερωμένοι, δεν φτάνει να πηγαίνουν μόνο οι προπονητές στα σεμινάρια, αλλά και οι διαιτητές να είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους».

Αντώνης Βουρδέρης (Ολυμπιακός): «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, μια σημαντική νίκη. Πιστεύω ότι υπερτερούσαμε σε όλους τους τομείς και στο τέλος, καταφέραμε να κερδίσουμε με ανατροπή. Μου αρέσει να παίρνουμε νίκες με αυτόν τον τρόπο, γιατί δείχνει χαρακτήρα και νοοτροπία για τη συνέχεια.

Είμαι ικανοποιημένος τόσο για τη σημερινή νίκη, όσο και για τη συνολική μας εικόνα σε αυτή τη σειρά αγώνων. Αντιμετωπίσαμε τέσσερις ομάδες που βρίσκονταν χαμηλότερα στη βαθμολογία και καταφέραμε να περάσουμε αλώβητοι, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει σε κάθε αγωνιστική. Όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές, όλες παλεύουν και μπορούν να κάνουν τη ζημιά.

Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Και τώρα, μπαίνουμε σε έναν πιο απαιτητικό, με πιο δυνατά παιχνίδια, κυρίως εκτός έδρας και με ισχυρούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να πλασαριστούμε όσο ψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία».



VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ



Παρασκευή 13/2

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

Σάββατο 14/2

Ολυμπιακός – Κηφισιά 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

Κυριακή 15/2

Φλοίσβος – Μίλων (18:00)

Φοίνικας Σύρου – Καλαμάτα ’80 (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 37

2. Ολυμπιακός 32

3. Μίλων 31

4, ΠΑΟΚ 29

5. ΟΦΗ 23

6. Πανιώνιος 17

7. Καλαμάτα ’80 13

8. Φοίνικας Σύρου 12

9. Κηφισιά 11

10. Φλοίσβος 11

*Υπολείπεται το εξ αναβολής ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αλλά και οι υπόλοιποι αγώνες της 15ης αγωνιστικής