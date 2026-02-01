Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη απέναντι στη μαχητική Κηφισιά με 3-1 σετ στο Μετς σε ένα από τα αμφίρροπα ματς της 13ης αγωνιστικής της Volley League.

Σημαντική η νίκη για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη κατηγορία με το 3-1 σετ επί της Κηφισιάς. Η Κηφισιά προηγήθηκε 1-0 σετ αλλά ο Παναθηναϊκός με αλλαγές τους Γιάντσουκ, Κασαμπαλή στη θέση των Ανδρεόπουλου, Σπίριτο άλλαξε την εικόνα του, βελτίωσε την υποδοχή και την ανάπτυξη και με αντεπίθεση διαρκείας πήρε το τρίποντο που τον φέρνει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας της Volley League μαζί με τον Μίλωνα με 31 βαθμούς, ενώ από 26 έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και με τον Δικέφαλο να έχει αγώνα λιγότερο.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχτηκε ο Θανάσης Πρωτοψάλτης ο οποίος μάλιστα το πρόσφερε συμβολικά στον πασαδόρο Σταύρο Κασαμπαλή. Η Κηφισιά έκανε πολύ καλή εμφάνιση αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό στον αγώνα. Είχε πρώτο σκόρερ τον Μπάνοφ με 17 πόντους, ενώ από τον Παναθηναϊκό πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίλσεν με 18 πόντους και οι Πρωτοψάλτης, Γάντσουκ είχαν από 12 πόντους.

Η Κηφισιά μπήκε εντυπωσιακά στο 1ο σετ και με διαδοχικά μπλοκ από τους Μπόρις και Στάνκοφ αλλά και άσο του Κωτσάκη προηγήθηκε 3-7.Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο φτάνοντας στο 5-11 κερδίζοντας μάχες πάνω στο φιλέ. Η Κηφισιά με ενέργεια στην άμυνα και αποτελεσματική κόντρα μπάλα έφτασε σε νταμπλ σκορ 7-14. Η Κηφισιά συνέχισε με το γκάζι πατημένο και με κόντρες από τους Παπαγγελόπουλο και Μπάνοφ έφτασε στο 11-19. Ο Παναθηναϊκός με συνεχόμενους πόντους μετέτρεψε το 12-20 σε 19-23 με την Κηφισιά να κατακτά το σετ 19-25 με κόντρα του Μπάνοφ.

Οι άσοι του Πρωτοψάλτη και το λάθος του Μπάνοφ έδωσαν νωρίς στο 2ο σετ προβάδισμα στο ¨τριφύλλι" 3-0, ενώ στην εξέλιξη του σετ με όμορφο τελείωμα ο Νίλσεν και μπλοκ του Γκάσμαν διαμόρφωσαν το 7-2. Η Κηφισιά έβγαλε αντιδραση και με τον Στάνκοφ να κερδίζει μάχες στο φιλέ "ροκάνισε" τη διαφορά 7-5. Οι γηπεδούχοι στην καλύτερη φάση του σετ πήραν όμορφο πόντο φτάνοντας στο 13-8. Οι γηπεδούχοι με εξαιρετικά σερβίς του Πρωτοψάλτη και αποτελεσματική κόντρα μπάλα έφτασαν στο 16-8. Η Κηφισιά με τον Μπάνοφ να πληγώνει την υποδοχή των "πράσινων" πήρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους πλησιάζοντας 16-12. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ξανά στροφές έφτασε στο 22-15 με άσο του Γκάσμαν και τελικά πήρε το σετ 25-17 στην πρώτη του ευκαιρία μετά από λάθος των "κυανόλευκων".

Στο 3ο σετ ο Παναθηναϊκός βγάζοντας μεγάλη ενέργεια στο γήπεδο και κερδίζοντας όλες τις μάχες πάνω στο φιλέ πήρε σημαντικό προβάδισμα 7-1. Ο Νίκος Ζαλμάς πέρασε στο γήπεδο τον Μπαρντακτζιάν στη θέση του Στάνκοφ προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν φτάνοντας στο +8, 12-4 με άσο του Γκάσμαν. Η Κηφισιά με άσο του Μπάνοφ μείωσε 15-9, οι πράσινοι "απάντησαν' με συνεχόμενους πόντους φτάνοντας στο 18-10 για να πάρουν το σετ 25-15 με μπλοκ του Γκάσμαν.

Στο 4ο σετ του αγώνα το πένταλτι του Κασαμπαλή έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα 6-4, ενώ οι κόντρες του Πρωτοψάλτη διαμόρφωσαν το 8-5. Η Κηφισιά με εντυπωσιακό σερί 0-4 προσπέρασε 8-9. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα στα μισά της διαδρομής 13-12, με το μπλοκ των Μπάνοφ και Μπόρις λίγο αργότερα να αλλάζει ξανά τα δεδομένα 16-17. Το σετ συνέχισε να έχει εναλλαγές με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 21-18 με τον Νίλσεν στα 9 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε τριπλο ματς μπολ 24-21 και τελικά το κατέκτησε 25-21 με κερδισμένο μπλοκ άουτ του Γιάντσουκ.

Διαιτητές: Ιωαννίδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Παπαγιαννόπουλος, Τουκτούκας, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 10-16, 13-21, 19-25

2ο σετ: 8-5, 16-8, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-2, 16-9, 21-13, 25-15

4ο σετ: 8-5, 16-15, 21-18, 25-21

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 46 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 3 άσσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (19-25, 25-17, 25-15, 25-21) σε 107'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 5 (5/11 επ.), Γκάσμαν 10 (5/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Νίλσεν 18 (14/30 επ., 4 άσσοι), Ανδρεόπουλος 2 (2/8 επ., 40% υπ. - 20% άριστες), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 12 (7/16 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 64% υπ. - 45% άριστες), Κασαμπαλής 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Γιάντσουκ 12 (11/19 επ., 1 άσσος, 58% υπ. - 21% άριστες), Μανδηλάρης.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 8 (7/16 επ., 1 άσσος, 38% υπ. - 14% άριστες), Μπάνοφ 17 (15/29 επ., 2 άσσοι), Στάνκοφ 6 (2/2 επ., 4 μπλοκ), Φράγκος 2 (2/12 επ., 29% υπ. - 7% άριστες), Μπόρις 10 (5/7 επ., 5 μπλοκ), Παπαγγελόπουλος 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 25% υπ. - 7% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Σπυριούνης 3 (3/10 επ., 17% υπ. - 0% άριστες), Νίκελ 2 (2/2 επ.).

Το λεπτό του πένθους

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα στην μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος με τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ αλλά και στην μνήμη του Σάββα Ιορδανίδη. Επίσης με την ευκαιρία της ημέρα φιλάθλου πριν τον αγώνα οι παίκτες των δύο ομάδων της Νέας Σμύρνης έστειλαν δυνατό μήνυμα κατά της βίας στα γήπεδα φορώντας μπλούζες που έγραφαν «ΟΧΙ βία στα γήπεδα». Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχτηκε ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και τη βράβευση έκανε ο Ρούλης Αγραπιδάκης.

Ο προπονητής του Πανθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Η σταθερότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ήταν μια δυνατή νίκη κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Το σέρβις είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες καθώς όλες οι ομάδες θέλουν να πιέσουν τον αντίπαλο. Στην αστάθεια που έχουμε είναι συνδυαστικά και άλλα πράγματα».

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού Σταύρος Κασαμπαλής δήλωσε: «Θέλω να πω πρώτα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ να εκφράσω δημόσια τα συλλυπητήρια μου. Όλοι οι αθλητές παλεύουμε να σταματήσει το φαινόμενο της βίας και θέλουμε να επικρατήσει η ηρεμία και ο σεβασμός. Η ομάδα μας χρειζόταν λίγη ενέργεια που με ένα περίεργο τρόπο τη βρήκε και από μένα αν και ήμουν λίγο άρρωστος. Στο δεύτερο σετ με ρώτησε ο κόουτς πως είμαι και έπαιξα πάλι και τελικά μας βγήκε σε καλό. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στον Πρωτοψάλτη και τον ευχαριστώ που πήγε να μου τον παραχωρήσει. Ο Ράσμους Νίλσεν ήταν σε εξαιρετική ημέρα και συνεχίζουμε κάθε ματς σαν να είναι τελικός».

Ο ακραίος του Α.Ο.Π. Κηφισιάς και άλλοτε του Παναθηναϊκού Ανδρέας Φράγκος δήλωσε: «Είναι θλιβερό να χάνονται άνθρωποι . Θέλουμε να παίξουμε σε γεμάτα γήπεδα και να βλέπουμε ωραίες ατμόσφαιρες. Για το ματς στο πρώτο σετ είχαμε καλή απόδοση,πιέσαμε τον Παναθηναϊκός και καταφέραμε να βγάλουμε εκτός τον διαγώνιο του. Στο δεύτερο και τρίτο δεν λειτουργήσαμε καλά στο μπλοκ άμυνα. Εκ μέρους όλων των αθλητών θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μας. Είναι κακό ότι θέλει η ομοσπονδία να φέρει τον 5ο ξένο και φέρει ευθύνη η ομοσπονδία και πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες της αλλά και τις συνέπειες της».

O προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Από το παιχνίδι κρατάμε δύο πράγματα. Αρχικά το σχεδόν άριστο πρώτο σετ που κάναμε και το δεύτερο ότι οι παίκτες μου με έκαναν έξαλλο στο 2ο και στο 3ο σετ για πρώτη φορά φέτος. Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο να νικήσεις τον Παναθηναϊκό , όμως με τα προβλήματα που είχε απόψε θα μπορούσαμε με σταθερή απόδοση να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που έκαναν. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε το καλό μας μπλοκ καθώς δεν είχαμε καλό side out».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

Volley League – 13η αγωνιστική

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 1-3 (18-25, 17-25, 25-22, 22-25)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 (26-24, 29-27, 25-20)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-1 (19-25, 25-17, 25-15, 25-21)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Οσιπίδης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.