Κηφισιά – Φλοίσβος 3-2: Νίκη ελπίδας για την ομάδα των Βορείων Προαστίων
Oι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς αλλά ο Φλοίσβος με τα δύο σετ που πήρε εξασφάλισε το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Πλέον 5 ομάδες της κατηγορίας έχουν διαφορά μόλις 3 βαθμών και οι 4 τελευταίες αγωνιστικές αναμένεται να είναι δραματικές σχετικά με την παραμονή στην κατηγορία.
Mεγάλος πρωταγωνιστής της Κηφισιάς ήταν ο Μπάνοφ με 26 πόντους και από τον Φλοίσβο ο Εγκλεσκαλνς με 30 πόντους. Ατυχία για τον Ιταλό ακραίο του Φλοίσβου Γίρι Κόβαρ που τραυματίστηκε στο 1ο σετ και αποχώρησε.
Διαιτητές: Αγγελίδης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Μουζακίτη, Κώτσιας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-18, 25-21
2ο σετ: 3-8, 10-16, 12-21, 17-25
3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 26-24
4ο σετ: 8-7, 15-16, 17-21, 22-25
5ο σετ: 5-2, 10-6, 12-7, 15-9
*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσσους, 67 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-21, 17-25, 26-24, 22-25, 15-09) σε 131'
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 14 (12/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Μπάνοφ 26 (23/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 12 (11/22 επ., 1 άσσος, 48% υπ. - 28% άριστες), Στάνκοφ 6 (4/5 επ., 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μπόρις 9 (6/8 επ., 3 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 64% υπ. - 41% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν 1 (1 άσσος), Φράγκος, Παπαγγελόπουλος 1 (1 άσσος).
Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 4 (4/7 επ.), Χαραλαμπίδης 4 (1/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μελλές 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 19 (17/28 επ., 2 άσσοι, 65% υπ. - 24% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 30 (29/50 επ., 1 άσσος) / Σωνάκης (λ, 42% υπ. - 19% άριστες), Εφραιμίδης (λ, 50% υπ. - 36% άριστες), Καπετανίδης 15 (13/23 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ. - 8% άριστες), Αρμενάκης.
