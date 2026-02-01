Μεγάλη νίκη για τον Φλοίσβο με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να επικρατεί με 3-0 του Φοίνικα Σύρου και να παίρνει προβάδισμα έναντι των... πειρατών σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Ο Φλοίσβος Members Paron πανηγύρισε μεγάλη νίκη επί του Φοίνικα Σύρου και μάλιστα με 3-0 σετ που του δίνει και το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας των δύο ομάδων.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάαρτ Βαν Γκάρντερεν που αναδείχτηκε MVP του αγώνα ο Φλοίσβος πήρε το τρίποντο και ανέβηκε στους 10 βαθμούς, πλησιάζοντας τον Φοίνικα στο -2 και αφήνοντας στην τελευταία θέση την Κηφισιά με 9 βαθμούς. Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα οι 5 τελευταίες αγωνιστικές θα είναι συναρπαστικές για τις ομάδες που κυνηγούν την παραμονή.

Όπως φαίνεται και από το σκορ ο Φοίνικας δε μπήκε ποτέ στον αγώνα και θύμισε σε τίποτα την ομάδα που οδήγησε στο τάι μπρέικ τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Είχε μόλις 35% αποτελεσματικότητα στην επίθεση με συνολικά 29/82 επιθέσεις. Αντίθετα ο Φλοίσβος είχε 54% αποτελεσματικότητα στην επίθεση με 38/70 τελειωμένες επιθέσεις.

Ο Βαν Γκάρντερεν και ο Έγκλεσκαλνς σημείωσαν από 16 πόντους ενώ για τον Φοίνικα δεν υπήρχε παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων ενώ έκανε το ντεμπούτο του ο Νταβίντ Μέχιτς σημειώνοντας 5 πόντους με 5/21 τελειωμένες επιθέσεις.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Οσιπίδης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-11, 21-14, 25-17

2ο σετ: 8-3, 16-9, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν: 3 άσσοι, 38 επιθέσεις (54% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα οι πόντοι προήλθαν: 4 άσσοι, 29 επιθέσεις (35% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ, 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15) σε 82΄

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κοβάρ 7π. (5/13επ., 2 μπλοκ, 53%υπ., 27%αρ.), Χαραλαμπίδης 3 (2/5επ., 1 μπλοκ), Μελλές 5 (2/3επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 16 (12/23επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 50%υπ., 21%αρ.), Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 16 (15/24επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 22%υπ., 11%αρ.), Σωνάκης (λ), Τσαρκάτογλου.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλατσιτς): Νεβό 1 (1 άσσος), Μικελούτσι 9 (7/9επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (2/9επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Κωστόπουλος 3 (3/9επ., 44%υπ., 25%αρ.), Βαν ντε Ντρις 9 (8/22επ., 1 μπλοκ), Μέχιτς 5 (5/21επ., 36%υπ., 27%αρ.) / Μπουράκης (λ. - 50%υπ., 25%αρ.), Σαλταφερίδης 1 (1/2επ.), Ρουσσόπουλος, Ρούσος 4 (3/8επ., 1 άσσος), Καγιαλής.