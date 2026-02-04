Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Φοίνικας Σύρου επικράτησε εκτός έδρας της ΧΑΝΘ με 3-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε με άνεση ο Φοίνικας Σύρου, με τους "Πειρατές" να επικρατούν με 0-3 σετ (15-25, 13-25, 12-25) της Χ.Α.Ν.Θ. στο "Μ. Τσίκινας" για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς είδε τους παίκτες του να παρουσιάζουν σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και χωρίς προβλήματα να προκρίνονται στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Ο Φοίνικας έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη με το καλό του σέρβις και τους Ρουσόπουλο - Αναγνώστου να κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά από τα εννέα μέτρα. Πρώτος σκόρερ με 12 πόντους ήταν ο Μπραμ Βαν Ντεν Ντρις (7/13 επ. - 54%, 1 άσος, 4 μπλοκ).

Την Πέμπτη (5/2, 11:00) στην κλήρωση ο Φοίνικας θα μάθει τον αντίπαλό του στους «8» με στόχο μια θέση στο Final Four, ενώ την Κυριακή (8/2, 19:00) το ραντεβού δίνεται στο "Δ. Βικέλας" όπου η ομάδα θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό ONEX για τη 14η αγωνιστική της Volley League.

Διαιτητές: Κουκουμάκας Π., Σταυρίδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Λάμπρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 8-16, 10-21, 15-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 12-21, 13-25

3ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 12-25

*Οι πόντοι της Χ.Α.Ν.Θ. προήλθαν από 4 άσους, 30 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων ενώ του Φοίνικα Σύρου από 2 άσους, 25 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 0-3 (15-25, 13-25, 12-25)

Χ.Α.Ν.Θ. (Στέφανος Νανάς): Μουρκάκος 2 (2/3 επ.), Αρχόντης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Γαληρόπουλος 9 (8/26 επ., 1 άσος), Ευγενίδης, Κανάρης 6 (6/19 επ., 78% υπ. - 22% άριστες), Καλλέργης (0/7 επ., 57% υπ. - 14% άριστες) / Τσιανάβας (λ., 45% υπ. - 18% άριστες), Ελευθεριάδης 1 (1 άσος), Τσέτσιλας, Αστρινάκης 5 (5/15 επ., 38% υπ. - 0% άριστες), Κατσιαφλάκας, Καρατζόγλου (λ., 36% υπ. - 9% άριστες), Αναστασίου

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 2 (1/1 επ., 1 άσος), Ρουσσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (3/5 επ., 3 μπλοκ), Κωστόπουλος 6 (6/10 επ., 38% υπ. - 12% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 12 (7/13 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μέχιτς 8 (7/12 επ., 1 άσος, 56% υπ. - 33% άριστες) / Μπουράκης (λ., 57% υπ. - 0% άριστες), Σαλταφερίδης 3 (2/3 επ., 1 άσος), Ρούσος 1 (1/1 επ.), Μήλης 1 (1/3 επ.), Αλιάι (λ.), Καγιαλής 4 (2/2 επ., 2 μπλοκ)