Ο Μίλων επέστρεψε από το 0-2 σετ κόντρα στον Άρη και με ολική ανατροπή εξασφάλισε την πρόκριση στην οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διά «πυρός και σιδήρου» πέρασε ο Μίλων από τη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον Άρη, με την αθηναϊκή ομάδα να χάνει τα δύο πρώτα σετ, αλλά να φέρνει την ανατροπή και με 3-2 να προκρίνεται στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Για τους νικητές προέκυψε στη διάρκεια πρόβλημα με τον Σπύρο Χάκα, αλλά και τον Λουκ Χερ που γύρισε το πόδι του στο τέταρτο σετ, αλλά επέστρεψε στο τάι-μπρέικ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Θεοδόσης με 20 πόντους (15/19 επ., 5 μπλοκ) ενώ πολύ καλοί ήταν και οι Πολουγιάν (21π.) και Σούτεν (23π.).

Από την άλλη πλευρά ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τους Γιορντάνοφ και Πεντίδη, αλλά είχε τον Σίφερ σε εξαιρετική βραδιά (20π.) και συνολικά πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Άρης ξεκίνησε πολύ καλύτερα το ματς και προηγήθηκε με 10-5, αλλά ο Μίλων αντέδρασε και έφτασε μπροστά στο 12-13. Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι το 22-20. Εκεί ο Άρης με τα σερβίς του Σιδηρόπουλου πήρε προβάδισμα φτάνοντας στο 23-20 με άσσο. Ο Μίλων ισοφάρισε σε 24-24 με κόντρα-επίθεση του Πολουγιάν και λάθος του Μούχλια με τις δύο ομάδες να φτάνουν ισόπαλες στο 26-26. Εκεί μία επίθεση του Μούχλια και ένα μπλοκ των Σιδηρόπουλου και Δέρβα έδωσε το σετ για τον Άρη (28-26).

Παρόμοια ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ με τον Μίλωνα να βρίσκει τις λύσεις για να φτάσει στο 21-23 δείχνοντας να ελέγχει το σετ. Ο Άρης όμως έκανε την αντεπίθεση του βρίσκοντας λύσεις σε μεγάλα ράλι και ισοφαρίζοντας σε 23-23. Ο Άρης «έσβησε» τα δύο σετ μπολ του Μίλωνα και πέρασε μπροστά (26-25) με άσσο του Πέτκοβ και πήρε το σετ με λάθος του Σούτεν.

Η ομάδα του Γιάννη Μέλκα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και έφτασε πολύ κοντά στη νίκη όταν έφτασε στο 21-19 με επίθεση του Σίφερ. Ο Μίλων ισοφάρισε σε 21-21 με τους Πολογουιάν και Θεοδόση και προηγήθηκε 22-23 με μπλοκ του Θεοδόση και πήρε το σετ με 23-25 μετά από λάθος του Σίφερ που πάτησε τη γραμμή των τριών μέτρων.

Μονόλογος του Μίλωνα ήταν το τέταρτο σετ με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να μην συναντά το παραμικρό πρόβλημα και να το κατακτά με σκορ 25-16 με τις δύο ομάδες να πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ ο Μίλων με πολύ καλή δουλειά σε μπλοκ και άμυνα έφτασε στο 3-7 με μπλοκ του Θεοδόση και 6-10 με τον Σούτεν. Σε εκείνο το σημείο ο Άρης έκανε την ύστατη προσπάθεια και έφτασε έως το 10-10 με δύο πόντους του Σίφερ.

Την τελευταία λέξη όμως την είπε ο Αγκάμεζ, ο οποίος με δύο άσσους και έδωσε ξανά προβάδισμα στον Μίλωνα (10-14) με τον Πολουγιάν να διαμορφώνει λίγο αργότερα το τελικό 11-15.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπαδόπουλος Αρ., Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 28-26

2ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 27-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 21-19, 23-25

4ο σετ: 4-8, 9-16, 13-21, 16-25

5ο σετ: 3-5, 6-10, 10-12, 11-15

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 8 άσσους, 59 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 73 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15) σε 118'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Μούχλιας 16 (16/39 επ., 70% υπ. - 27% άριστες), Πέτκοφ 15 (13/30 επ., 2 άσσοι), Σιδηρόπουλος 4 (2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κεσεσίδης 10 (8/17 επ., 2 άσσοι), Δέρβας 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Σέφερ 20 (16/32 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 26% άριστες) / Παλαιοχωρινός (λ, 57% υπ. - 25% άριστες), Κρομύδας 1 (1/1 επ.), Παξιμαδάκης 2 (2/4 επ., 50% υπ. - 50% άριστες), Μασούρας, Παχάκης.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 20 (15/19 επ., 5 μπλοκ), Χερ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Σχάουτεν 23 (22/36 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 16 (10/19 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Πολουγιάν 21 (18/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 23% άριστες), Χάκας 4 (4/7 επ., 43% υπ. - 21% άριστες) / Βελούδης (λ, 53% υπ. - 35% άριστες), Δοροβάτας (λ), Παπαδόπουλος, Μαντελίδης 2 (2/13 επ., 59% υπ. - 41% άριστες), Σουσουρίδης, Νανόπουλος.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μιχάλης Τσικίνας», 17.00: Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Κουκουμάκας Π., Σταυρίδης, Παρατηρητής: Τσοπάνογλου, Γραμματεία: Λάμπρου.

Γυμναστήριο «Γεώργιος Τριαντάφυλλος» Βόχα, 17.00: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Σπίνας, Κτενάς.

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 19.00: Α.Ο. Φλοίσβος - Ολυμπιακός

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Πολάτος, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Φλώρινας, 19.00: Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Σαρακινίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματείας: Καρακώστα.

Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 19.30: Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Γεώργας, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Γυμναστήριο «Στέλιος Καλαϊτζής» Νέα Ερυθραία, 20.00: Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80

Διαιτητές: Μενεσλής, Καλούδας, Παρατηρητής: Πολίτης, Γραμματεία: Τζαννέτου.

*Η κλήρωση των προημιτελικών θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 11:00.