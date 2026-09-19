Την κάτοχο των δύο τελευταίων European League Φινλανδία αντιμετωπίζει η Εθνική την Κυριακή (17:00) με στόχο φυσικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ήρθε η ώρα για τη νέα μεγάλη πρόκληση της Εθνικής ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026, που ακούει στο όνομα Φινλανδία, με φόντο το εισιτήριο για τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο Palavela του Τορίνο, στη νοκ άουτ αναμέτρηση της φάσης των «16».

Η Εθνική ολοκλήρωσε την πρώτη φάση με τρεις συνεχόμενες νίκες και την 3η θέση στον Α’ όμιλο της Μόντενα και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στη Φινλανδία και στη μεγάλη πρόκληση της πρόκρισης στην οκτάδα.

Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» για το νοκ άουτ παιχνίδι συνεχίστηκε το Σάββατο (19/9). Νωρίτερα μέσα στην ημέρα οι διεθνείς ακολούθησαν πρόγραμμα με βάρη και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προπόνηση στο γήπεδο της μπασκετικής ομάδας του Τορίνο.

Οι διεθνείς παρακολούθησαν σε βίντεο την ανάλυση του αντιπάλου που ετοίμασε το τεχνικό επιτελείο, με έμφαση στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και στον τρόπο παιχνιδιού των Φινλανδών.

Η προετοιμασία της Εθνικής θα ολοκληρωθεί το πρωί της Κυριακής με χαλάρωμα στο Palavela, λίγες ώρες πριν από το πρώτο σερβίς της μεγάλης αναμέτρησης.

Κώστας Χριστοφιδέλης: Έτοιμοι για άλλη μία πρόκληση

«Η Φινλανδία είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει, καθώς τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζει μεγάλη αγωνιστική άνοδο. Από τη στιγμή που την κερδίσαμε στη Nokia, έχει μόνο νίκες, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και την ήττα από την Εσθονία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου που φιλοξένησε στο Τάμπερε.

Σε κάθε περίπτωση, όποια ομάδα κι αν είχαμε απέναντί μας σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, είχαμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε και είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία μεγάλη πρόκληση» σχολίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης.

Από τη νίκη στη Nokia Arena στην πρόκληση του Τορίνο

Ελλάδα και Φινλανδία γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς είχαν αναμετρηθεί δύο φορές στο Golden European League του 2025.

Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, στις 19 Ιουνίου 2025, η Εθνική είχε πετύχει μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Φινλανδών με 3-1 σετ στη Nokia της Φινλανδίας.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά λίγες εβδομάδες αργότερα, αυτή τη φορά στον ημιτελικό του Final Four στο Μπρνο. Εκεί η Φινλανδία επικράτησε με 3-0 σετ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου νίκησε την Τσεχία με 3-1 και κατέκτησε για πρώτη φορά το Golden European League.

Οι Φινλανδοί συνέχισαν στον ίδιο δρόμο και το 2026. Η ομάδα του Όλι Κουνάρι κατέκτησε και το φετινό European League, φτάνοντας στον δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο της στη διοργάνωση και ολοκληρώνοντας την πορεία της με το απόλυτο των δέκα νικών σε ισάριθμους αγώνες.

Στο Ευρωβόλεϊ 2026 η Φινλανδία είχε το πλεονέκτημα της έδρας στον Γ’ όμιλο, ο οποίος διεξήχθη στο Τάμπερε. Έφτασε μάλιστα στην τελευταία αγωνιστική έχοντας την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση, όμως η ήττα με 3-2 σετ από την Εσθονία στο φινάλε της φάσης των ομίλων την έφερε στη 2η θέση, πίσω από το Βέλγιο.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» – ΤΟΡΙΝΟ

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Φινλανδία

22.05: Ιταλία – Δανία

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Βέλγιο – Τσεχία

22.00: Σλοβενία – Σερβία

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» – ΣΟΦΙΑ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

16:00: Πολωνία – Λετονία 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

19:00: Γερμανία – Βουλγαρία

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

16:00: Ουκρανία – Ρουμανία

19:00: Γαλλία – Πορτογαλία