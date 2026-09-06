Πολωνία – Σερβία 1-3: Στις Σέρβες το χάλκινο μετάλλιο του Eurovolley
Στο βάθρο των νικητών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέβηκε για ακόμα μία φορά η Σερβία. Τα κορίτσια του Ζόραν Τέρζιτς επικράτησαν στον μικρό τελικό της Πολωνίας με 3-1 (21-25, 19-25, 25-15, 18-25) και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Ο αγώνας διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη με τις Σέρβες να έχουν τον έλεγχο από το πρώτο σετ και ουσιαστικά για όλο το παιχνίδι με εξαίρεση το τρίτο σετ στο οποίο η Πολωνία παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο ρίσκαρε στο σερβίς έκλεισε καλύτερα στο μπλοκ και μείωσε με σχετική ευκολία.
Ωστόσο η Σερβία στο τέταρτο μπήκε με την ίδια συνταγή και έχοντας ασταμάτητη την Μπόσκοβιτς έφτασε στη νίκη και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μπόσκοβιτς με 29 πόντους και την ακολούθησαν οι Ούζελατς με 15 και Κούρταγιτς με 12. Για τις ηττημένες η Στίσιακ είχε 28, η Νταμάσκε 12 και η Λαμπκόφσκα του Παναθηναϊκού 10.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 13-16, 14-21, 21-25
2ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 19-25
3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-13, 25-15
4ο σετ: 8-6, 13-16, 16-21, 18-25
*Οι πόντοι της Πολωνίας προήλθαν από 54 επιθέσεις, 4 άσσους, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Σερβίας προήλθαν από 60 επιθέσεις, 3 άσσους, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25 σε 109′
Πολωνία (Στέφανο Λαβαρίνι): Στίσιακ 28 (26/56 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (10/28 επ., 44% υπ. – 19% αρ.), Τσιρνιάνσκα 2 (2/11 επ., 0% υπ. – 0% αρ.), Βενέρσκα (100% υπ. – 100% αρ.), Κόπουτ 5 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. – 0% αρ.), Γιούρτζικ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ) / Λίσιακ (λ, 48% υπ. – 26% αρ.), Στσουρόφσκα 3 (2/10 επ., 1 άσσος), Γκράμπκα, Νταμάσκε 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ., 14% αρ.)
Σερβία (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 2 (1/8 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 0% αρ.), Ογκνιένοβιτς 3 (3/5 επ., 0% υπ. – 0% αρ.), Κούρταγκιτς 12 (6/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ούζελατς 15 (14/36 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 29% αρ.), Μπόσκοβιτς 29 (26/55 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 0% αρ.), Τίτσα 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 37% υπ. – 21% αρ.) / Γέγκντιτς (λ, 24% υπ. – 19% αρ.), Μίρκοβιτς, Μιλόγεβιτς, Ιβάνοβιτς (0/3 επ.)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.