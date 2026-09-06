Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Eurovolley Γυναικών ανέβηκε η Σερβία με την ομάδα του Ζόραν Τέρζιτς να νικάει την Πολωνία στον μικρό τελικό με 3-1.

Στο βάθρο των νικητών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέβηκε για ακόμα μία φορά η Σερβία. Τα κορίτσια του Ζόραν Τέρζιτς επικράτησαν στον μικρό τελικό της Πολωνίας με 3-1 (21-25, 19-25, 25-15, 18-25) και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Ο αγώνας διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη με τις Σέρβες να έχουν τον έλεγχο από το πρώτο σετ και ουσιαστικά για όλο το παιχνίδι με εξαίρεση το τρίτο σετ στο οποίο η Πολωνία παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο ρίσκαρε στο σερβίς έκλεισε καλύτερα στο μπλοκ και μείωσε με σχετική ευκολία.

Ωστόσο η Σερβία στο τέταρτο μπήκε με την ίδια συνταγή και έχοντας ασταμάτητη την Μπόσκοβιτς έφτασε στη νίκη και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μπόσκοβιτς με 29 πόντους και την ακολούθησαν οι Ούζελατς με 15 και Κούρταγιτς με 12. Για τις ηττημένες η Στίσιακ είχε 28, η Νταμάσκε 12 και η Λαμπκόφσκα του Παναθηναϊκού 10.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 13-16, 14-21, 21-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 19-25

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-13, 25-15

4ο σετ: 8-6, 13-16, 16-21, 18-25

*Οι πόντοι της Πολωνίας προήλθαν από 54 επιθέσεις, 4 άσσους, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Σερβίας προήλθαν από 60 επιθέσεις, 3 άσσους, 10 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 21-25, 19-25, 25-15, 18-25 σε 109′

Πολωνία (Στέφανο Λαβαρίνι): Στίσιακ 28 (26/56 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (10/28 επ., 44% υπ. – 19% αρ.), Τσιρνιάνσκα 2 (2/11 επ., 0% υπ. – 0% αρ.), Βενέρσκα (100% υπ. – 100% αρ.), Κόπουτ 5 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. – 0% αρ.), Γιούρτζικ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ) / Λίσιακ (λ, 48% υπ. – 26% αρ.), Στσουρόφσκα 3 (2/10 επ., 1 άσσος), Γκράμπκα, Νταμάσκε 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ., 14% αρ.)

Σερβία (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 2 (1/8 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 0% αρ.), Ογκνιένοβιτς 3 (3/5 επ., 0% υπ. – 0% αρ.), Κούρταγκιτς 12 (6/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ούζελατς 15 (14/36 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 29% αρ.), Μπόσκοβιτς 29 (26/55 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 0% αρ.), Τίτσα 12 (10/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 37% υπ. – 21% αρ.) / Γέγκντιτς (λ, 24% υπ. – 19% αρ.), Μίρκοβιτς, Μιλόγεβιτς, Ιβάνοβιτς (0/3 επ.)