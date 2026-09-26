Μια σπουδαία Φινλανδία επικράτησε με 3-0 της Σλοβενίας στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο που ήταν και το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Δεν έχει σταματημό αυτή η Φινλανδία. Η ομάδα του πρώην ακραίου του Ολυμπιακού, Όλι Κούναρι που τα δύο τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει ισάριθμα European League, το πήγε ακόμα πιο ψηλά. Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν της Σλοβενίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) και πήρε το χάλκινο μετάλλιο που είναι και το πρώτο της σε τόσο μεγάλη διοργάνωση.

Η Σλοβενία από την άλλη έχοντας 4 μετάλλια στα πέντε τελευταία Eurovolley έμεινε εκτός βάθρου, αλλά σίγουρα με δεδομένα τα προβλήματα που είχε η πορεία της μόνο άσχημη δεν την λες. Στα του αγώνα το πρώτο και το τρίτο σετ κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες με τους τυπικά γηπεδούχους να τα κατακτούν και να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους αυτή την σπουδαία διάκριση.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-23, 25-20, 29-27)

*Οι πόντοι της Φινλανδίας προήλθαν από 4 άσους, 45 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σλοβενίας από 2 άσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Κούναρι): Τινίσμα 3 (1/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βάλιμα 1 (1 μπλοκ), Λούκα Μάρτιλα 17 (15/36 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. – 4% άριστες), Χαπανιέμι 4 (1/6 επ., 3 μπλοκ), Γιόκελα 4 (3/10 επ., 1 άσος), Νόα Μάρτιλα 19 (15/28 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. – 28% άριστες) / Κόικα (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Τερβαπόρτι, Λίντκβιστ 12 (10/16 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σόλι): Παγένκ 4 (2/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πλάνινσιτς, Κοζαμέρνικ 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Τσέμπουλι 4 (3/12 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. – 29% άριστες), Μόζιτς 15 (15/24 επ., 38% υπ. – 19% άριστες), Μουγιάνοβιτς 11 (10/32 επ., 1 μπλοκ) / Κόβατσιτς (λ., 72% υπ. – 28% άριστες), Μπράτσκο 7 (5/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 13% άριστες), Στάλεκαρ 1 (1 μπλοκ), Νάιντιτς, Σεν (0/2 επ., 75% υπ. – 25% άριστες)