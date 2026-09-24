Ιταλία – Φινλανδία 2-3: Τεράστια πρόκριση των Φινλανδών στα ημιτελικά του Eurovolley
Και όμως η Ιταλία, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, δεν είναι ανίκητη όπως ίσως κάποιοι να πίστευαν. Η Φινλανδία, η σπουδαία Φινλανδία που κέρδισε στις λεπτομέρειες την Εθνική μας ομάδα, το απέδειξε. Το συγκρότημα του πρώην ακραίου του Ολυμπιακού, Όλι Κούναρι επικράτησε της «Σκουάντρα Ατζούρα» με 3-2 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15) σε μία ματσάρα που κράτησε 135 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά όπου και θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.
Οι Γάλλοι είχαν νικήσει με το άνετο 3-0 την Ρουμανία, ενώ όσον αφορά το άλλο ζευγάρι θα είναι η Πολωνία που επικράτησε με 3-0 της Γερμανίας και η Σλοβενία που νίκησε με 3-1 το Βέλγιο.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-15, 21-18, 25-21
2ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 26-28
3ο σετ: 3-8, 11-16, 14-21, 16-25
4ο σετ: 8-6, 16-15, 21-19, 25-20
5ο σετ: 5-2, 10-8, 12-10, 13-15
*Οι πόντοι της Ιταλίας προήλθαν από 6 άσσους, 55 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων ενώ της Φινλανδίας από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 2-3 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15) σε 135′
Ιταλία (Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι): Τζιανέλι 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπότολο 13 (13/28 επ., 39% υπ. – 14% άριστες), Λάβια 9 (7/18 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες), Ρομάνο 20 (17/27 επ., 3 άσσοι), Σανγκουινέτι 14 (9/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Μάτι 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ) / Μπαλάσο (λ., 42% υπ. – 31% άριστες), Μικελέτο 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 0% άριστες), Σμπέρτολι, Σάνι, Ριτσλίτσκι 1 (1/1 επ.), Γκαλάσι 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Λούκα Πόρο 1 (1/2 επ.)
Φινλανδία (Όλι Κούναρι): Λούκα Μάρτιλα 22 (19/33 επ., 3 άσσοι, 50% υπ. – 33% άριστες), Χαπανιέμι 10 (4/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γιόκελα 28 (27/40 επ., 1 μπλοκ), Σαβονσάλμι (0/4 επ., 1 μπλοκ), Νόα Μάρτιλα 6 (5/16 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 23% άριστες), Ιβάνοφ 1 (1 μπλοκ) / Κόικα (λ., 60% υπ. – 50% άριστες), Τινίσμα 6 (4/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σουιχκόνεν, Βαλίμα, Λίντκβιστ
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
Φινλανδία – Γαλλία
Σλοβενία – Πολωνία
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
Γαλλία – Ρουμανία 3-0 (25-16, 25-19, 25-19)
Πολωνία – Γερμανία 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)
Βέλγιο – Σλοβενία 1-3 (22-25, 22-25, 25-20, 13-25)
Ιταλία – Φινλανδία 2-3 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15)
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