Χριστοφιδέλης: «Υπάρχει στεναχώρια, αλλά όχι απογοήτευση»

Ο Χριστοφιδέλης τόνισε στις δηλώσεις της μετά τον αποκλεισμό της Γαλανόλευκης ότι δεν πρέπει να υπάρχει στενοχώρια και ότι το μέλλον είναι μπροστά τους.

Η Εθνική ανδρών βόλεϊ έπαιξε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Ευρωβόλεϊ, όμως γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες με 3-2 σετ από τη Φινλανδία στη φάση των «16».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κώστας Χριστοφιδέλης μίλησε και στάθηκε περισσότερο στη στεναχώρια για το τέλος της πορείας της ομάδας στην Ιταλία παρά στην ίδια την ήττα:

«Το να κάνουμε κριτική για τον αγώνα αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη σημασία. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια, αλλά όχι απογοήτευση. Δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Προσωπικά, δεν ξέρω αν είμαι περισσότερο στεναχωρημένος για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο αγώνας ή γιατί σταματάει εδώ αυτό που έχουμε δημιουργήσει στην Ιταλία. Θεωρώ ότι αξίζαμε να προκριθούμε και, παράλληλα, θα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά ανεπανάληπτες στιγμές στο Τορίνο, απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Αυτό είναι κάτι που το αφήσαμε να φύγει μέσα από τα χέρια μας.Σε κάθε περίπτωση, αισθάνομαι μόνο περηφάνια για τους αθλητές μας. Έχοντας μπροστά μας ένα μέλλον με ακόμη περισσότερες διοργανώσεις, η εικόνα που παρουσιάσαμε εδώ μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δημιουργήσει».