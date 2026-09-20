Καραμπέτσος: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ, είναι το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής ομαδικής δουλειάς»

Ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος, μίλησε μετά την τεράστια μάχη που έδωσε η Γαλανόλευκη κόντρα στη Φινλανδία (3-2).

Θέλοντας να ευχαριστήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος, έκανε κάποιες δηλώσεις μετά το απίστευτο παιχνίδι που έδωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ κόντρα στη Φινλανδία (3-2).

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε ολόκληρο το οικοδόμημα της Εθνικής ανδρών. Η πορεία αυτή, που ξεκίνησε από το European League, σφυρηλατήθηκε στους Μεσογειακούς, μας συγκίνησε στο Πανευρωπαϊκό και σφραγίστηκε με την τεράστια πρόκριση στο Παγκόσμιο, είναι το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής ομαδικής δουλειάς.

Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αθλητή, από το προπονητικό τιμ που σχεδίασε κάθε μάχη, μέχρι το ιατρικό επιτελείο και τους ανθρώπους πίσω από τα φώτα. Μας δείξατε τι σημαίνει “ΟΜΑΔΑ” με κεφαλαία γράμματα. Το αποτέλεσμα με τη Φινλανδία στο Τορίνο ήταν απλώς ένας σταθμός. Το όραμά σας και η συνολική σας προσπάθεια έχουν ήδη νικήσει. Είμαστε όλοι δίπλα σας για τη συνέχεια!»