Η Σουηδία πήρε τα δύο σετ που χρειαζόντουσαν στο ματς με την Σλοβακία και η Εθνική Ανδρών είναι οριστικά στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurovolley και μπορεί ακόμα και την 3η θέση στον όμιλο.

Ναι μεν η Ελλάδα ήθελε τη νίκη αύριο Πέμπτη για να είναι σίγουρα στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά πλέον δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη είναι και επίσημα στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και μπορεί να τερματίσει και 3η, ενώ υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο ακόμα και για την 2η θέση στον όμιλο.

Όσον αφορά το γιατί προκρίθηκε από τώρα η Εθνική, αυτό έχει να κάνει με το ματς της Σουηδίας με την Σλοβακία που ολοκληρώθηκε. Η Σουηδία που έχει ήδη αποκλειστεί πήρε τα δύο σετ που θέλαμε και έτσι ακόμα και να χάσουμε αύριο και με 3-0 από την Σλοβακία περνάμε.

Και περνάμε γιατί αρχικά μετράνε οι νίκες που αν χάσουμε θα έχουμε από δύο με Σλοβακία και μετά οι βαθμοί. Ακόμα δηλαδή και αν οι Σλοβάκοι το γυρίσουν και νικήσουν τους Σουηδούς θα έχουν δύο νίκες αλλά με 5 βαθμούς αν με κερδίσουν με 3-0 ή 3-1, ενώ εμείς θα έχουμε 6.

Όσον αφορά την 3η θέση, σήμερα γίνεται το Τσεχία – Σλοβενία., Αν οι Σλοβένοι επικρατήσουν με 3-0 ή 3-1 και εμείς αύριο με 3-0 ή 3-12 θα έχουμε από 3 νίκες, αλλά με 9 βαθμούς και οι Τσέχοι θα έχουν 8 οπότε θα είμαστε σίγουρα στην 3η θέση.

Με τον τρίτο όμιλο η διασταύρωση

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Εθνική θα διασταυρωθεί με ομάδα του τρίτου ομίλου. Αυτή την στιγμή η Φινλανδία έχει το απόλυτο με 4 νίκες και ακολουθούν το Βέλγιο με 3-1, η Δανία με 2-2 και η Σερβία με 2-1.

Update νίκησε η Σουηδία

Για την ιστορία η Σουηδία νίκησε με 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19) και πλέον δεν χρειάζεται καν να κοιτάμε βαθμούς ή σετ, με την Ελλάδα να έχει προκριθεί όπως αναφέραμε και πριν και τυπικά στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού και μένει να δούμε την θέση που θα έχουμε εμείς, αλλά και την οριστική βαθμολογία του τρίτου ομίλου για να ξέρουμε τον αντίπαλό μας και πότε θα παίξουμε, Κυριακή ή Δευτέρα.