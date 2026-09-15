Βουλκίδης: «Οι χαρές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ»

Ο Βουλκίδης ξεχώρισε στη νίκη επί της Σλοβενίας (3-1)και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια με τη Σουηδία.

Από τους παίκτες που ξεχώρισαν στη μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Σλοβενίας ήταν ο Θοδωρής Βουλκίδης. Ο Έλληνας κεντρικός έκανε εξαιρετική εμφάνιση, τελειώνοντας το παιχνίδι με 7 πόντους και έχοντας το απόλυτο στην επίθεση, με 5/5, ενώ πρόσθεσε ακόμη δύο μπλοκ.

Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βουλκίδης έδειξε για ακόμη μία φορά την πίστη που υπάρχει στις δυνατότητες της συγκεκριμένης ομάδας. Όπως τόνισε, οι διεθνείς δεν μπαίνουν στο γήπεδο έχοντας ως βασικό κριτήριο το όνομα του αντιπάλου, αλλά επικεντρώνονται αποκλειστικά στο δικό τους παιχνίδι.

«Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτή η ομάδα, αυτή η Εθνική, αυτή η φουρνιά, δεν ενδιαφέρεται για το ποιος βρίσκεται απέναντί της. Έχουμε να κάνουμε μόνο με τον εαυτό μας. Στη δήλωση που έκανα πριν από τον αγώνα για τη CEV είπα ότι θα μπούμε στο γήπεδο και θα νικήσουμε. Και αυτό έγινε.

Πρέπει, όμως, πολύ γρήγορα να αφήσουμε αυτή τη νίκη πίσω μας. Οι χαρές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ. Τώρα είναι μία νέα μέρα και πρέπει να δείξουμε ξανά τον καλό μας εαυτό και να νικήσουμε εύκολα», ανέφερε μεταξύ άλλων.