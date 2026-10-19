Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών του 2027, που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, θα πάρει μέρος στην διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2006.

Η Εθνική ανδρών επιστρέφει στην ελίτ του παγκόσμιου βόλεϊ. Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, και θα βρεθεί ανάμεσα στις 32 κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, επιστρέφοντας στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2006.

Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς η «γαλανόλευκη» θα συμμετάσχει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων, 21 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στα γήπεδα της Ιαπωνίας. Η τελευταία συμμετοχή της Εθνικής ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καταγράφηκε το 2006, όταν η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία.

Η πρόκριση έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026, όπου κατέκτησε την 11η θέση.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, καταλαμβάνοντας μία από τις 15 θέσεις που δόθηκαν μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ.

Οι 32 χώρες που θα συμμετάσχουν

Η Πολωνία έχει εξασφαλισμένη θέση ως διοργανώτρια και η Ιταλία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025.

Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, τρεις από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα:

Ευρώπη (CEV): Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία

Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία Ασία (AVC): Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα

Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα NORCECA: ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα

ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή

Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή Αφρική (CAVB): Τυνησία, Καμερούν, Αλγερία

Οι υπόλοιπες 15 χώρες που προκρίθηκαν προέκυψαν από την παγκόσμια κατάταξη: