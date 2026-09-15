Πρωτοψάλτης: «Ο αγώνας με τη Σλοβενία τελείωσε, θέλουμε οπωσδήποτε να νικήσουμε τη Σουηδία»

Μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τόνισε τη σημασία του κλίματος.

Η Εθνική Ανδρών έδειξε χαρακτήρα απέναντι στη Σλοβενία(3-1) και ο Θανάσης Πρωτοψάλτης στάθηκε σε ένα στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα, το κλίμα μέσα στην ομάδα.

Ο αρχηγός της Γαλανόλευκης τόνισε πως η μεγάλη νίκη έδωσε σημαντική ψυχολογική ώθηση στους διεθνείς, όμως δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Η προσοχή όλων έχει ήδη στραφεί στη Σουηδία, με την Εθνική να θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

«Είναι μία νίκη που μας ανεβάζει ένα ακόμη σκαλί προς εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Παράλληλα, μας δίνει ενέργεια και χαρά ενόψει του αγώνα με τη Σουηδία. Είναι ένας από τους στόχους μας και θέλουμε οπωσδήποτε να νικήσουμε.

Για εμάς, ο αγώνας με τη Σλοβενία τελείωσε. Τον χαρήκαμε μέσα στο γήπεδο και θεωρώ ότι και ο κόσμος κατάλαβε πόσο πολύ το χαρήκαμε. Παίξαμε ως ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Η ομάδα αποτελείται κυρίως από νεαρά παιδιά, υπάρχει πολύ καλή χημεία και είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις.

Ξεκινήσαμε τη διοργάνωση με δύο ήττες και μάλιστα σε παιχνίδια στα οποία δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη δική μας απόδοση. Όλο αυτό, όμως, μας βοηθάει να παραμείνουμε ενωμένοι και να ξεπερνάμε τα εμπόδια που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

