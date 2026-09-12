Πραγματοποιώντας εμφάνιση δεκαετίας στα δύο πρώτα σετ, η Εθνική Ανδρών κοίταξε στα μάτια την Ιταλία και μπορεί να έχασε με 3-0 αλλά άφησε πολλές υποσχέσεις για την συνέχεια.

Έχοντας απέναντί της ένα μεγαθήριο του Παγκόσμιου βόλεϊ όπως είναι η Ιταλία, γνωρίζαμε πως το έργο της Εθνικής μόνο εύκολο δεν θα ήταν στο δεύτερο παιχνίδι της στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοίταξε και με το παραπάνω στα μάτια τους Ιταλούς στα δύο πρώτα σετ, τα οποία και έχασε στις λεπτομέρειες, έμεινε από δυνάμεις στο τρίτο, αλλά αυτή η ήττα με 3-0 (23-25, 23-25, 16-25), άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια, αν φυσικά η εμφάνιση της Εθνικής στην συνέχεια, είναι ίδια με αυτή των δύο πρώτων σετ.

Κρίμα για το σετ μετά από τέτοια εμφάνιση

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο χωρίς υπερβολή η Εθνική μας έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της τελευταίας δεκαετίας. Η Ιταλία ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά και έφτασε γρήγορα στο +5 αλλά οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη αντέδρασαν, μείωσαν στον πόντο και στην συνέχεια πήραν και προβάδισμα.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο με την Ελλάδα να μην αφήνει την Ιταλία να ξεφύγει, αλλά η ατυχία έκρινε το ματς. Στο 23-23 ο Ράπτης με φοβερό σερβίς έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ και στην συνέχεια ο Ρομάνο με κόντρα επίθεση έκανε το 25-23 με την Ιταλία να κάνει το 1-0 και την Ελλάδα να παίρνει τα μπράβο για την μεγάλη αυτή εμφάνιση.

Ξανακοίταξε στα μάτια την σπουδαία Ιταλία αλλά έχασε στις λεπτομέρειες

Και στο δεύτερο σετ η Εθνική έκανε ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, καθώς απέναντι στους υποψιασμένους Ιταλούς όχι μόνο δεν παρέδωσε τα όπλα αλλά ήταν συνεχώς εκεί. Με πίεση στο σερβίς, με σπουδαίες άμυνες και ακόμα πιο σπουδαίες επιθέσεις, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν άφησε αυτή την τεράστια ομάδα να ξεφύγει.

Έτσι φτάσαμε στο 22-22 με τους Ιταλούς να παίρνουν δύο συνεχόμενους πόντους, την Εθνική να μειώνει σε 24-23 με λάθος σερβίς του Σάνι και τον Σανγκουινέτι με πρώτο χρόνο να κάνει το 25-23 και το 2-0 για την Ιταλία.

Έμεινε από δυνάμεις στο τρίτο για το άνετο 3-0 της Ιταλίας

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η Εθνική μετά την υπερπροσπάθεια των δύο προηγούμενων έμεινε από δυνάμεις με την Ιταλία να παίρνει από νωρίς ένα προβάδισμα και να το κρατάει ως το τέλος φτάνοντας στο 3-0 με το άνετο 25-16.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 0 άσους, 32 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ της Ιταλίας από 2 άσους, 46 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 3 (3/7 επ.), Πρωτοψάλτης 6 (6/16 επ., 50% υπ. – 28% άριστες), Μούχλιας Δ. 9 (9/19 επ.), Βουλκίδης 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 12 (12/27 επ., 35% υπ. – 20% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. – 17% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μούχλιας Σ.

ΙΤΑΛΙΑ (Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι): Τζιανέλι 4 (3/4 επ., 1 άσος), Μπότολο (0/3 επ., 67% υπ. – 33% άριστες), Γαλάσι 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ), Λάβια 15 (14/23 επ., 1 άσος, 60% υπ. – 33% άριστες), Ρομανό 14 (14/24 επ.), Σανγκουινέτι 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ) / Μπαλάσο (λ., 33% υπ. – 24% άριστες), Λαουρεντσάνο (λ.), Σάνι, Ρικλίτσκι, Πόρο 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ, 0% υπ., 0% άριστες), Μάτι 2 (2/3 επ.).

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβενία – Σουηδία

22.05: Ιταλία – Σλοβακία

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβακία – Τσεχία

22.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβενία – Ελλάδα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία