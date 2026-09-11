Χριστοφιδέλης: «Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι αλλά κρατάμε την ενέργεια»

Ο τεχνικός της Εθνικής, Κώστας Χριστοφιδέλης ανέφερε πως δεν είναι ευχαριστημένος από την ήττα από την Τσεχία, αλλά κρατάει την αντίδραση της ομάδας και την ενέργεια που έβγαλε μετά το 2-0.

Στην εικόνα της Εθνικής ανδρών στα δύο πρώτα σετ, αλλά και στην αντίδραση που έβγαλε στη συνέχεια, στάθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης, λίγη ώρα μετά την πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Ευρωβόλεϊ και την ήττα με 3-1 σετ από την Τσεχία.

Το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με την Ιταλία, με βασικό ζητούμενο για την Εθνική να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να παρουσιαστεί έτοιμη στα παιχνίδια που έχει στοχεύσει για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Περιμέναμε μία διαφορετική πρεμιέρα. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε την Τσεχία. Στα δύο πρώτα σετ, εγκεφαλικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν προσεγγίσαμε τον αγώνα όπως τον είχαμε προετοιμάσει και χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας, κάνοντας εύκολα λάθη, ειδικά στο πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ, στο κομμάτι της υποδοχής, κάναμε αβίαστα λάθη χωρίς να μας πιέζει ιδιαίτερα ο αντίπαλος από το σερβίς και αυτό μας αποσυντόνισε. Δύο σετ έφυγαν γρήγορα και δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες για εμάς.

Κάναμε κάποιες αλλαγές και μπράβο στα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο, έδωσαν ενέργεια και καταφέραμε να πάρουμε το τρίτο σετ. Στο τέταρτο ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά δεν καταφέραμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εδώ που είμαστε, κάθε πόντος και κάθε σετ είναι σημαντικά. Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, ειδικά από την εικόνα μας στα δύο πρώτα σετ. Κρατάμε, όμως, την ενέργεια που είχαμε στη συνέχεια και την ανταγωνιστικότητα που δείξαμε απέναντι σε μία ομάδα που πρωταγωνίστησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε λίγες ώρες για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για ακόμη ένα παιχνίδι. Απέναντι στην Ιταλία θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι αγωνιστικός ρυθμός, έτσι ώστε στους αγώνες που έχουμε θέσει ως στόχο να νικήσουμε, να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».