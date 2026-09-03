Χριστοφιδέλης: «Αυτό που ζούμε είναι αυτό που θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια»

Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Κώστας Χριστοφιδέλης έκανε τον απολογισμό των Μεσογειακών Αγώνων στους οποίους η το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και αναφέρθηκε και στο Eurovolley που έρχεται.

Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από την Εθνική Ανδρών ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να κάνει τον απολογισμό της διοργάνωσης αλλά και συνολικά της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της διάκρισης, υπενθυμίζοντας από πού ξεκίνησε η φετινή προσπάθεια, αλλά έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για την εξέλιξη της Εθνικής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμπειρία του τελικού απέναντι στη Γαλλία, στον επερχόμενο μεγάλο στόχο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και στις θυσίες παικτών και επιτελείου κατά τη διάρκεια μιας πρωτόγνωρης σεζόν.

Για τον απολογισμό των Μεσογειακών Αγώνων και το ασημένιο μετάλλιο: «Σίγουρα το αποτύπωμα είναι θετικό. Το έχω μοιραστεί και με τα παιδιά. Αν σκεφτεί κάποιος πότε ξεκινήσαμε, στις 8 Μαΐου, και αν τότε μας ρωτούσαν εάν θα φτάναμε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου, θα αποτελούσε μια τεράστια προσδοκία. Αυτό που πετύχαμε, λοιπόν, είναι σημαντικό.

Εκεί που θέλω να σταθώ, όμως, πέρα από το μετάλλιο που μένει και σίγουρα θα το θυμόμαστε έντονα, είναι ότι αυτό που ζούμε φέτος είναι αυτό που θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κόσμος αξιολογεί την πορεία μιας ομάδας μέσα από τις νίκες και τις ήττες και, προφανώς, το αποτέλεσμα μετράει. Όσοι όμως βρισκόμαστε στον χώρο και γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να μεγαλώσει μια ομάδα, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει φέτος. Να συμμετέχουμε σε πολλές διοργανώσεις, να δίνουμε στους αθλητές μας την ευκαιρία να αποκτούν αγωνιστική τριβή πέρα από τον εσωτερικό ανταγωνισμό και να έχουμε μεγάλες περιόδους προετοιμασίας. Όλα αυτά δημιουργούν τις συνθήκες για να αλλάξουμε επίπεδο».

Για όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα η Εθνική: «Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει πολλά. Θα μπορούσαμε περισσότερα; Ναι, προφανώς. Τόσο στο European League όσο και, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι Μεσογειακοί Αγώνες, στον τελικό απέναντι στη Γαλλία.

Και δεν αναφέρομαι στο αποτέλεσμα του τελικού, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίσαμε. Δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε ως ομάδα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε.

Από εδώ και πέρα ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλω να θυμίσω ότι αντιμετωπίσαμε τους Μεσογειακούς Αγώνες και ως μια μίνι προετοιμασία ενόψει της συνέχειας. Είδαμε σχεδόν όλους τους παίκτες να αγωνίζονται, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε την κατάστασή τους και, ταυτόχρονα, μας δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουμε μία διάκριση, κάτι που αποτελούσε εξαρχής έναν από τους στόχους μας. Καταφέραμε και τα δύο».

Για το απαιτητικό καλοκαίρι της Εθνικής και τη στήριξη στην ομάδα: «Είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη για όλους μας, τόσο για το σταφ όσο και για τους παίκτες. Περνάμε μαζί σχεδόν 20 εβδομάδες, στερούμαστε πολλά πράγματα και κάνουμε θυσίες, μένοντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τους ανθρώπους μας.

Προσωπικά, ως προπονητής, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους αθλητές και την Ομοσπονδία για τη στήριξη που μας παρέχει, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Είναι και για την ίδια την Ομοσπονδία μια πρωτόγνωρη συνθήκη.

Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια δείχνει πόσο πολύ θέλει να ανέβουν επίπεδο οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών και συνολικά το ελληνικό βόλεϊ.

Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το καλοκαίρι όλοι θα γίνουμε καλύτεροι. Και, αρχής γενομένης από την επόμενη χρονιά, θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, ώστε να ανεβάσουμε τις Εθνικές μας ομάδες ακόμη πιο ψηλά».