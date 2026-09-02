Τα κορίτσια της Εθνικής παρέδωσαν ψυχή κόντρα στην Σερβία, αλλά εκτός από την υπερομάδα είχαν απέναντί τους και την απίστευτη ατυχία χάνοντας με 3-0. Πάγωσαν όλοι με τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου.

Έχοντας απέναντί τους μια υπερδύναμη του βόλεϊ όπως η Σερβία, η Εθνική είχε έτσι και αλλιώς δύσκολο έργο για πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα έργο που έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά τον νέο τραυματισμό της Αγγελοπούλου. Ακόμα και έτσι τα κορίτσια μας πάλεψαν και με το παραπάνω και μπορεί να ηττήθηκαν με 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) και ναι μεν αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Eurovolley, αλλά το έκαναν με ψηλά το κεφάλι.

Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την προσπάθεια αυτή, από την στιγμή που έγινε απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο και σπουδαίο αντίπαλο. Αυτή η Εθνική κατέθεσε ψυχή και ότι είχε και δεν είχε και μπορεί να έχασε και να αποκλείστηκε, αλλά κέρδισε οπαδούς και έκανε πολλούς φιλάθλους να αγαπήσουν το βόλεϊ.

Διαφορά δυναμικότητας και 1-0 η Σερβία

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ στο οποίο η Σερβία παίζοντας απόλυτα συγκεντρωμένα δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Εθνική μας. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου που μην ξεχνάμε πως σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι έπαιξαν χωρίς και την Φαίη Μπακοδήμου που τραυματίστηκε στο ματς με την Γαλλία, προσπάθησαν να πιέσουν στο σερβίς και όταν το κατάφεραν ήταν κοντά στο σκορ.

Όταν η Σέρβες έβγαλαν υποδοχή και ωραίες άμυνες η διαφορά ξέφυγε με τις τυπικά γηπεδούχες να κάνουν με άνεση το 1-0 επικρατώντας με 25-14, σε ένα σετ όπου φάνηκε η έτσι και αλλιώς μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.

Πάλεψε στο δεύτερο η Εθνική αλλά δεν μπορούσε να νικήσει και την γκαντεμιά

Στο δεύτερο σετ και συγκεκριμένα στο ξεκίνημά του (2-0) όλοι στο Μπρνο πάγωσαν βλέποντας την Αγγελοπούλουνα πέφτει και να σφαδάζει από τον πόνο. Όλα τα κορίτσια της Εθνικής έκλαιγαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ακόμα μία συμπαίκτριά τους τραυματίστηκε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και παρά το νέο σοβαρό πρόβλημα η Εθνική ήταν μέσα στο σετ μέχρι και το 11-11, σημείο στο οποίο η Σερβία ξέφυγε και για δύο και μετά για έξι (19-13). Και πάλι όμως η Ελλάδα δεν παρέδωσε τα όπλα μείωσε σε 24-20 με τις Σέρβες να παίρνουν το σετ με 25-20 και να κάνουν το 2-0.

Τα έδωσε όλα και στο τρίτο πέφτοντας με ψηλά το κεφάλι

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η Εθνική μας ομάδα που έπαιζε με μια εξαιρετικά νέα ομάδα, καθώς την εξάδα αποτελούσαν οι Τάνη, Ανθούλη, Τικμανίδου, Γκιούρδα, Γράβαρη, Παπαγεωργίου και Ξανθοπούλου, προσπάθησε και με το παραπάνω απέναντι σε ένα μεγαθήριο του Παγκόσμιου βόλεϊ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι Σέρβες με την Μπόσκοβιτς να παίρνει κάθε κρίσιμη επίθεση επικράτησαν με 25-17 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-14, 25-20, 25-17)

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 34 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων

ΣΕΡΒΙΑ (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ), Κούρταγκιτς 2 (2/5 επ.), Ούζελατς 15 (12/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. – 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 17 (13/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τίτσα 12 (10/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 8% υπ. – 8% άριστες) / Γέγκντιτς (λ., 42% υπ. – 25% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/2 επ.), Μιλόγεβιτς

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 4 (4/5 επ.), Τικμανίδου 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 3 (2/2 επ., 1 άσος), Παπαγεωργίου (0/4 επ.), Αγγελοπούλου 3 (2/7 επ., 1 άσος, 11% υπ. – 0% άριστες), Ανθούλη 9 (9/32 επ.) / Ξανθοπούλου (λ., 27% υπ. – 0% άριστες), Γκιούρδα 6 (6/13 επ., 47% υπ. – 27% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη, Γράβαρη 4 (3/5 επ., 1 άσος)

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Σερβία – Ελλάδα 3-0 (25-14, 25-20, 25-17)

Ιταλία – Σουηδία 2/9, 20.00

Πολωνία – Ολλανδία 3/9, 16.00

Γερμανία – Τουρκία 3/9, 19.00