Έχοντας ήδη προκριθεί στους «16» η Εθνική πάλεψε και κόντρα στην Σερβία, με τις Σέρβες να δείχνουν ανίκητες και να επικρατούν με 3-0.

Με την πρόκριση στους «16» να είναι εξασφαλισμένη η Εθνική αντιμετώπισε την πανίσχυρη Σερβία με σκοπό να χαρεί το παιχνίδι. Αυτό και έκανε καθώς μπορεί οι Σέρβες να νίκησαν με 3-0 (25-22, 25-13, 25-18), ωστόσο τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πάλεψαν και με το παραπάνω και πλέον περιμένουν την αυριανή ημέρα για να δουν ποια ομάδα από τον τέταρτο όμιλο θα αντιμετωπίσουν.

Πάλεψε και με το παραπάνω η Ελλάδα στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο μπορεί η Εθνική να έχασε από την Σερβία, αλλά σίγουρα το πάλεψε και με το παραπάνω. Οι Σέρβες με την Μπόσκοβιτς να είναι ασταμάτητη πήραν μια διαφορά, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιδρά και να μειώνει ακόμα και στους 2, με την Μπόσκοβιτς και πάλι να τελειώνει το σετ και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της με 1-0 μετά το 25-22. Ένα σετ στο οποίο η χωρίς το παραμικρό άγχος Εθνική μας, κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια έναν τεράστιο αντίπαλο.

Με άνεση το 2-0 η Σερβία

Στο δεύτερο σετ φάνηκε ακόμα περισσότερο η διαφορά των δύο ομάδων και φάνηκε γιατί η Σερβία έπαιξε σε όλο το διάστημα σοβαρά και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Εθνική μας. Η παρέα της φοβερής και τρομερής Μπόσκοβιτς πήρε από νωρίς που συνεχώς μεγάλωνε και χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Ελλάδα έκανε το 2-0 επικρατώντας με 25-13.

Η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε και στο τρίτο

Για να μπορέσεις να κερδίσεις την Σερβία θα πρέπει εσύ να κάνεις το καλύτερο παιχνίδι σου και η σπουδαία αντίπαλός σου να παίξει μέτρια. Η Ελλάδα και στο τρίτο σετ ήταν καλή, όμως η Σερβία ήταν σοβαρή και με το παραπάνω και χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης έκανε το 25-18 παίρνοντας τη νίκη και κάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα στον δεύτερο όμιλο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-22, 25-13, 25-18)

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 1 άσο, 34 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

ΣΕΡΒΙΑ (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 7 (4/4 επ., 3 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 2 (2 άσοι), Κούρταγκιτς 12 (5/8 επ., 7 μπλοκ), Ούζελατς 12 (9/26 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 35% υπ. – 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 20 (17/31 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Τίτσα 7 (6/11 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 0% άριστες) / Γέγκντιτς (λ., 80% υπ. – 45% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/1 επ.), Μιλόγεβιτς, Γκοτσάνιν (λ., 25% υπ. – 0% άριστες)

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 1 (1/3 επ.), Τικμανίδου 6 (5/10 επ., 1 άσος, 45% υπ. – 5% άριστες), Τάνη, Μπακοδήμου 10 (9/29 επ., 61% υπ. – 25% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (5/13 επ.), Ανθούλη 12 (9/26 επ., 3 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ., 50% υπ. – 25% άριστες), Γκιούρδα (0/1 επ.), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 4 (4/7 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Γράβαρη 1 (1/3 επ.)