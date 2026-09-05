Τουρκία – Σερβία 3-0: Στον τελικό με περίπατο οι Τουρκάλες
Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Τουρκάλες έκαναν επίδειξη δύναμης, η Τουρκία επικράτησε με 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) της Σερβίας και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί επίσης στην Κωνσταντινούπολη.
Η ομάδα του Σανταρέλι που σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κινδύνεψε θα διεκδικήσει την κούπα απέναντι στην Ιταλίας.
ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-20, 25-19, 25-20)
*Οι πόντοι της Τουρκίας προήλθαν από 6 άσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σερβίας από 0 άσους, 38 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων
ΤΟΥΡΚΙΑ (Σανταρέλι): Βάργκας 18 (15/33 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Μπαλαντίν 6 (3/14 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 28% άριστες), Σαχίν Ε. 5 (4/5 επ., 1 άσος), Ερντέμ 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ), Γκιουνές 11 (7/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αϊντίν 5 (2/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 71% υπ. – 29% άριστες) / Εργκέ (λ., 54% υπ. – 54% άριστες), Σαχίν Σ., Ακαρτσεζμέ
ΣΕΡΒΙΑ (Τέρζιτς): Ιβάνοβιτς 3 (3/4 επ., 20% υπ. – 20% άριστες), Πόποβιτς 4 (4/6 επ.), Ογκνιένοβιτς 1 (1/1 επ.), Κούρταγκιτς 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Ούζελατς 11 (10/28 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 9% άριστες), Μπόσκοβιτς 12 (10/31 επ., 2 μπλοκ) / Γέγκντιτς (λ., 29% υπ. – 14% άριστες), Μίρκοβιτς 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Μιλόγεβιτς, Τσάγιτς 1 (1/4 επ., 13% υπ. – 13% άριστες), Γκοτσάνιν (λ., 27% υπ. – 0% άριστες), Τίτσα 5 (5/12 επ., 40% υπ. – 20% άριστες).
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