Απόλλο 8 – Ολυμπιακός 2-3: Νέα επική ανατροπή από τις «ερυθρόλευκες»
Εφτάψυχος ο Ολυμπιακός στο φετινό Challenge Cup. Μετά τις δύο μεγάλες ανατροπές κόντρα στην Μπενφίκα, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν ακόμα μία. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς παρότι έχαναν με 2-0 στην Ολλανδία από την Απόλλο 8, κατάφεραν να νικήσουν με 3-2 (25-22, 25-15, 25-23, 16-25, 11-15).
Μια νίκη που τους κάνει φαβορί για πρόκριση στους 16» της διοργάνωσης. Για να προκριθεί ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στη ρεβάνς του Ρέντη με οποιαδήποτε διαφορά σετ. Αν οι Ολλανδέζες κερδίσουν ακόμα και με 3-0 θα υπάρχει χρυσό σετ.
Η Μικαέλα Μλεΐνκοβα έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους και 51% στην επίθεση και 5 μπλοκ, ενώ πήρε και 2 άσους. Η Τέιλορ Μπάνιστερ σταμάτησε στους 28 πόντους ενώ η Χατζηευστρατιάδου είχε 8 πόντους με 3 μπλοκ.
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Για την πρωταθλήτρια Ολλανδίας η Γέλσμα και η Γκρούτερς έκαναν τη διαφορά με 17 πόντους ενώ εξαιρετική στο κέντρο με 12 ήταν η Κοεμπρούγκε (πέντε μπλοκ).
ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (25-22, 25-15, 25-23, 16-25, 11-15)
*Οι πόντοι της Απόλλο 8 προήλθαν από 6 άσους, 61 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 59 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Τζέφρι Σχαρμπάι): Μάιντερς 2 (1/9 επ., 1 άσος), Βίσινκ 10 (6/17 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Γέλσμα 17 (14/38 επ., 3 μπλοκ), Ροάν 7 (7/26 επ., 52% υπ. – 22% άριστες), Κοεμπρούγκε 12 (6/12 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Γκρούτερς 17 (14/36 επ, 2 άσοι, 1 μπλοκ, 15% υπ. – 10% άριστες) / Φαν Ντε Φεν (λ.), Κραάν, Φαν Ντερ Χορστ 8 (7/19 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 31% άριστες), Μπέρντσεν 6 (6/13 επ., 60% υπ. – 40% άριστες), Μπουχάους
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 8 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Σαφμάστερ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κριβοσίσκα 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 25 (18/35 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ, 28% υπ. – 14% άριστες), Κωνσταντίνου 5 (4/32 επ., 1 άσος, 25% υπ. – 9% άριστες), Μπάνιστερ 28 (25/64 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 57% υπ. – 21% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Τερζόγλου 5 (1/7 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Ανδρικοπούλου 2 (2/5 επ.), Ζαφειρίου
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