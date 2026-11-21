Μια εξαιρετική ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πανιώνιο πέρασε με άνεση από το Ρέντη επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού.

Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών. Η Ένωση πραγματοποιώντας σαφώς καλύτερη εμφάνιση από ότι πριν λίγες μέρες με τον Πανιώνιο στο Ολυμπιακό Χωριό, επικράτησε με 3-1 (25-20, 22-25, 20-25, 22-25) του Ολυμπιακού και πέτυχε την 4η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Μια νίκη που ήταν και η πρώτη επί των «ερυθρολεύκων» εκτός έδρας μετά από 13 χρόνια.

Άνετα το 1-0 ο Ολυμπιακός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» έπαιρναν με άνεση μια διαφορά που έφτανε στους 4 πόντους με τις «κιτρινόμαυρες» να αντιδρούν και να μειώνουν. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς κατάφεραν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά, όταν και προηγήθηκαν με 19-12 και 20-13. Στο σημείο εκείνο οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και έφτασαν στο σημείο να μειώσουν στους 3 (22-19), αλλά ο Ολυμπιακός δεν άφησε άλλο περιθώριο αντίδρασης παίρνοντας το σετ με 25-20.

Αντίδραση ΑΕΚ και ισοφάριση

Στο δεύτερο σετ είχαμε ένα ντέρμπι, καθώς καμία ομάδα δεν μπορούσε να πάρει την διαφορά. Οι «ερυθρόλευκες» το έκαναν στο ξεκίνημα όταν και προηγήθηκαν με 4 (12-8), αλλά στην συνέχεια η Ένωση αντέδρασε και στο 14-11 με ένα 4-0 πήρε προβάδισμα. Οι «κιτρινόμαυρες» για πρώτη φορά έφτασαν στο +2 (18-20) και με την Μανιατογιάννη να βγάζει εξαιρετικές άμυνες έφτασαν στο 1-1 παίρνοντας το σετ με 25-22.

Με άνεση το προβάδισμα η Ένωση

Στο τρίτο σετ η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα. Αρχικά πήρε μια διαφορά 4 πόντων (9-13), με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να μειώνει στον πόντο (15-15). Ουσιαστικά αυτή ήταν και η μοναδική αντίδραση των ερυθρολεύκων» στο σετ, καθώς στην συνέχεια η Ένωση κυριάρχησε με την Λέιβα να είναι ασταμάτητη, πήρε μια μεγάλη διαφορά φτάνοντας και στο +6 (18-24). Οι γηπεδούχες με ένα 2-0 προσπάθησαν να κάνουν την μεγάλη ανατροπή, αλλά έγινε άμεσα το 20-25 και το 2-1 για την ΑΕΚ.

Άντεξε και πήρε τη νίκη η ΑΕΚ

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η ΑΕΚ μπήκε και πάλι πιο δυνατά και πήρε από νωρίς ένα προβάδισμα 2 πόντων, το οποίο και ανέβασε στους 3 (6-9). Οι φιλοξενούμενες με ασταμάτητη την Λέιβα και την Μανιατογιάννη να... σκουπίζει τα πάντα στην πίσω ζώνη έδειχναν πως θα έφταναν και με ευκολία στο 1-3 και την μεγάλη νίκη, ειδικά όταν έκαναν το +5 (11-16).

Στο σημείο εκείνο ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε στους 2 (14-16) και μετά στον πόντο (18-19), δείχνοντας έτοιμος για την μεγάλη ανατροπή που θα έστελνε το ντέρμπι στο τάι μπρέικ. Οι «κιτρινόμαυρες» όμως με ένα 3-0 πήραν εκ νέου προβάδισμα και όταν και πάλι ο Ολυμπιακός μείωσε στους 2 (20-22 και 21-23) έφτασαν στο 21-24 και με επίθεση της Ινβεόνβου στο 22-25 που τους έδωσε και τη νίκη.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεροθόδωρος, Γραμματεία: Νικολάου Ελ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-14, 25-20

2ο σετ: 8-6, 16-15, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 20-25

4ο σετ: 6-8, 11-16, 18-21, 22-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 22-25) σε 123′

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Τραμπάλι 1 (1/8 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σάφμαστερ 2 (2/8 επ.), Τερζόγλου 8 (2/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 16 (14/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 11% άριστες), Μπάνιστερ 27 (26/65 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 55% υπ. – 41% άριστες), Ανδρικοπούλου 2 (2/7 επ.), Ζαφειρίου, Κριβοσίσκα (0/4 επ.), Κωνσταντίνου 3 (1/19 επ., 2 μπλοκ, 68% υπ. – 44% άριστες).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 25 (20/48 επ., 1΄ασσος, 4 μπλοκ, 38% υπ. – 11% άριστες), Εμμανουηλίδου 7 (4/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2/2 επ.)., Ενβεόνβου 24 (20/60 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κουρόγκο (0/6 επ.), Γράβαρη 10 (4/10 επ., 6 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ, 37% υπ. – 11% άριστες), Φακοπουλίδου 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Τσοχατζή.