Ο Ολυμπιακός μετά από δύο συνεχόμενες νίκες έβγαλε αντίδραση και νίκησε άνετα τον μέχρι πρότινος αήττητο Πανιώνιο με 3-0. Εξαιρετικός Χέινς με 21 πόντους και 7 άσους.

Ο Ολυμπιακός έχοντας χάσει δύο παιχνίδια και μάλιστα συνεχόμενα στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, αναζητούσε αντίδραση στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο ο οποίος μετρούσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς. Μια αντίδραση που έβγαλε και με το παραπάνω με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 3-0 (25-17, 25-19, 25-18) των «κυανέρυθρων» και να ανεβαίνουν στην τετράδα, έχοντας ένα ματς παραπάνω από Φοίνικα και ΟΦΗ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης που γνώρισε την πρώτη της ήττα είναι στην 3η θέση και την ερχόμενη αγωνιστική θα παίξει με τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου ντέρμπι τετράδας.

Στα του αγώνα οι Πειραιώτες κυριάρχησαν ειδικά στο σερβίς όπου και είχαν 11 άσους με τον φοβερό και τρομερό Χέινς να έχει 7. Άσοι που ουσιαστικά τους έδωσαν και την άνετη νίκη, καθώς βοήθησαν και στα τρία σετ να κάνουν σερί και να φτάσουν στο 3-0.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 11 άσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 2 άσους, 29 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 8 (6/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 89% υπ. – 78% άριστες), Πιτακούδης 10 (5/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπένσερ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Χέινς 21 (13/22 επ., 7 άσοι, 1 μπλοκ), Ράπτης 13 (8/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 28% υπ. – 6% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 20% άριστες), Χασμπάλα, Κωτσάκης 1 (1/3 επ.,), Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνίδς, Περδικέας

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέβεν Μαϊστόροβιτς): Πετρέας 1 (1/6 επ.), Τοντόροβιτς 1 (1 μπλοκ), Νανόπουλος 8 (6/13 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 58% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (13/28 επ.), Χαγκπαράστ 5 (5/12 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λινάρδος 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Τακαχάσι (λ., 33% υπ. – 33% άριστες), Μιγιαΐλοβιτς (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες), Δρογκάρης, Μπαρμπούνης 3 (2/4 επ., 1 άσος), Σωνάκης (λ., 38% υπ. – 25% άριστες)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 20/11

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 20-25, 25-19, 27-29, 12-15)

Σάββατο 21/11

Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 28-26)

Κηφισιά – Μίλων 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 20-22)

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)

Κυριακή 22/11

Καλαμάτα ’80 – ΟΦΗ (16:30)

Άρης – Φοίνικας Σύρου (18:00)