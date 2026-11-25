Ο ΑΟ Θήρας μπορεί να έχασε στην Ισπανία από την Μενόρκα με 3-1, ωστόσο έδειξε πως μπορεί να κάνει την ανατροπή στην Σαντορίνη και να προκριθεί στους «16» του Challenge Cup.

Ο ΑΟ Θήρας δεν τα κατάφερε στην Ισπανία, ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Μενόρκα και θα τα παίξει όλα για όλα στη Σαντορίνη για να διεκδικήσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup γυναικών.

Η ομάδα των Κυκλάδων στον επαναληπτικό στο κλειστό γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ θα πρέπει να νικήσει με οποιοδήποτε σκορ τις Ισπανίδες και στη συνέχεια να κατακτήσει και το χρυσό σετ.

Οι αθλήτριες του ΑΟ Θήρας πάλεψαν τον αγώνα, έχασαν με το μίνιμουμ της διαφοράς το πρώτο και το τρίτο σετ, κατέκτησαν το δεύτερο ισοφαρίζοντας σε 1-1 και έδειξαν καλά στοιχεία, πάνω στα οποία μπορούν να στηριχθούν στον επαναληπτικό για να πάρουν την πρόκριση.

Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν κυρίως στην επίθεση, με τις Ισπανίδες να έχουν 41% αποτελεσματικότητα έναντι 30% του ΑΟ Θήρας (62-42 τελειωμένες επιθέσεις). Η ομάδα της Σαντορίνης είχε μικρή υπεροχή στο μπλοκ (7-8), ωστόσο στον επαναληπτικό θα πρέπει να περιορίσει τα λάθη της (37 έναντι 19 της Μενόρκα), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για την ανατροπή και την πρόκριση.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 15-16, 18-21, 27-25

2ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 20-25

3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-20, 25-23

4ο σετ: 8-7, 16-12, 21-15, 25-19

*Οι πόντοι της Μενόρκα προήλθαν από 9 άσσους, 62 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσσους, 42 επιθέσεις, 8 μπλοκ ια 37 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (27-25, 20-25, 25-23, 25-19) σε 114′

ΜΕΝΟΡΚΑ (Ζοσέπ Λόρενς): Μαρτίνες 4 (2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αμαράλ 12 (9/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σούλσερ 11 (10/17 επ., 1 άσσος), Ιρουέλα 19 (15/44 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 88% υπ. – 44% άριστες), Γκούρσινγκ 11 (11/32 επ., 72% υπ. – 41% άριστες), Φερνάντες 21 (17/36 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες (λ, 93% υπ. – 71% άριστες), Σαουσέδο, Τσεμπάλος, Ετσαβάρι.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Σωτήρης Γκότσης): Αντσάντε 1 (1/1 επ.), Σίζαρ 15 (14/44 επ., 1 άσσος, 62% υπ. – 31% άριστες), Σιρίνινα 5 (2/12 επ., 3 μπλοκ), Φαγιάντ 16 (13/29 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 85% υπ. – 46% άριστες), Κιουτσιούκη 9 (5/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Φρικάνο 7 (5/30 επ., 2 μπλοκ) / Θωμαΐδου (λ, 79% υπ. – 28% άριστες), Οικονομίδου, Μερτέκη 1 (1/12 επ.), Γενιτσαρίδη 1 (1/1 επ.), Καλαποδά.