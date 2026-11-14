Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-0 του ΑΟ Θήρας στην Σαντορίνη και πέτυχε την 3η του νίκη σε πέντε αγώνες.

Ο ΖΑΟΝ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των ομάδων που θα παλέψουν για να βρεθούν στην τετράδα. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη πέρασε σαν σίφουνας από την Σαντορίνη επικρατώντας με 3-0 (22-25, 18-25, 16-25) του ΑΟ Θήρας και έφτασε στις 3 νίκες στις 5 πρώτες αγωνιστικές της Volley League Γυναικών.

Οι φιλοξενούμενες κυριάρχησαν πάνω στο φιλέ όπου και είχαν 11 μπλοκ, έναντι μόλις 4 των αντιπάλων τους, φτάνοντας έτσι σε μια πολύ εύκολη νίκη, καθώς μόνο στο πρώτο σετ οι γηπεδούχες μπόρεσαν να τις κοιτάξουν στα μάτια.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μενεσλής, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 5-8, 8-16, 15-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 8-16, 14-21, 16-25

*Οι πόντοι της Θήρας προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 3 άσσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 18-25, 16-25) σε 88′

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε, Σίζαρ 4 (4/16 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Σιρίνινα 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Φαγιάντ 6 (5/20 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. – 23% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (4/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φρίκανο 13 (12/30 επ., 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 52% υπ. – 24% άριστες), Γιολλα (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Οικονομίδου, Μερτέκη 2 (2/6 επ.), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη 2 (2/5 επ.), Καλαποδά 1 (1/2 επ.).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μάασε 22 (19/32 επ., 3 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρουσό 11 (9/24 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ. – 38% άριστες), Τικμανίδου 10 (9/22 επ., 1 άσσος, 29% υπ. – 14% άριστες), Σαΐκοβα 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 32% υπ. – 18% άριστες), Νικόλοβα, Ζιώγα, Φλιάκου.