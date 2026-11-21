Την έκτη του νίκη στις 7 πρώτες αγωνιστικές πέτυχε ο ΠΑΟΚ, με τις «ασπρόμαυρες» να περνάνε από την Σαντορίνη επικρατώντας με 3-1 του ΑΟ Θήρας.

Ακόμα μία νίκη για τον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα η έκτη στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε τα καλά της παιχνίδια στην Volley League Γυναικών επικρατώντας μέσα στη Σαντορίνη και του ΑΟ Θήρας με 3-1 (20-25, 25-23, 18-25, 23-25).

Μια νίκη που την ανέβασε στην δεύτερη θέση, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, ενώ οι ηττημένες έπεσαν στην 8η θέση έχοντας στις 7 πρώτες αγωνιστικές 2 νίκες και 5 ήττες. Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά και πήραν άνετα το πρώτο σετ, για να απαντήσει ο ΑΟ Θήρας και να ισοφαρίσει σε ένα σετ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Και πάλι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και πήρε προβάδισμα και όλα κρίθηκαν στο τέταρτο σετ. Εκεί οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 10-17 και έδειχναν πως θα έκαναν άνετα το 1-3, με τον ΑΟ Θήρας να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 19-19. Ο ΠΑΟΚ και πάλι ξέφυγε με 21-24 με τις γηπεδούχες να μειώνουν στον πόντο και την Γουεδέρινγκτον να κάνει το 23-25 και το 1-3 για την ομάδα της.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση

1ο σετ: 4-8, 9-16, 14-21, 20-25

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 25-23

3ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 18-25

4ο σετ: 6-8, 10-16, 20-21, 23-256

Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-23, 18-25, 23-25) σε 112′.

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 57 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Θήρας (Σωτήρης Γκότσης): Αντσάντε 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Σίζαρ 14 (10/26 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 48% υπ.-26% άριστες), Σιρίνινα 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Φρικάνο 6 (5/16 επ., 1 μπλοκ), Φαγιάντ 12 (10/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 65% υπ.-30% άριστες), Κιουτσιούκη 7 (4/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Θωμαΐδδου (λ, 44% υπ.-10% άριστες), Οικονομίδου, Μερτέκη 1 (10/30 επ., 2 άσσοι), Γενιτσαρίδη 1 (0/1 επ., 1 άσσος).

ΠΑΟΚ (Φιλίπο Σκιάβο): Άριεϊλ 11 (5/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Άντερσον 14 (12/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ.-15% άριστες), Τάνη 3 (3/4 επ.), Γιάσπερ 10 (9/19 επ., 1 άσσος, 75% υπ.-25% άριστες), Γουεδέρινγκτον 26 (22/41 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Δημητριάδη 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 42% υπ.-21% άριστες), Ρατσκόβσκα, Μπαρμπαλιού.