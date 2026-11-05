Ένας φοβερός Ολυμπιακός παρότι έχανε με 2-1 και 10-7 και 11-8 στα τάι μπρέικ κατάφερε να επικρατήσει της Μπενφίκα με 3-2 και με δύπο νίκες προκρίθηκε στους «32» του Challenge Cup.

Σε έναν αγώνα που κράτησε τους πάντες σε αγωνία ως το τέλος, ο Ολυμπιακός παρότι έχανε με 2-1 σετ, αλλά και 10-7 και 11-8 στο τάι μπρέικ, από την Μπενφίκα στην Πορτογαλία με επική ανατροπή νίκησε με 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 26-28, 16-18) και με δύο νίκες κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς στον επόμενο γύρο θα βρει απέναντί της την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Απόλλο 8, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρσι κατέκτησε την κορυφή στην πατρίδα της και για να προκριθεί απέκλεισε την Λέφσκι Σόφιας από την Βουλγαρία.

Στα του αγώνα, ήταν όπως και το πρώτο ματς στο Ρέντη όταν ο Ολυμπιακός έχανε με 2-0 αλλά κατάφερε να το γυρίσει να και κερδίσει με 3-2. Και πάλι οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν κατέθεσαν τα όπλα και μια νέα σπουδαία ανατροπή πήραν την μεγάλη πρόκριση.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-19, 23-25

3ο σετ: 5-8, 15-16, 21-20, 25-22

4ο σετ: 8-2, 16-11, 21-20, 26-28

5ο σετ: 5-3, 10-7, 12-10, 16-18

** Οι πόντοι της Μπενφίκα προήλθαν από 7 άσους, 60 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 41 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσους, 77 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 26 λάθη αντιπάλου.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (25-22, 23-25, 25-22, 26-28, 16-18) σε 2:41

ΜΠΕΝΦΙΚΑ (Ενρίκε Φουρτάδο): Φερέιρα 4 (2/12 επ., 2 μπλοκ), Μαγιάρα 5 (4/28 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 11% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1 άσος), Σόουζα 18 (18/50 επ., 48% υπ. – 26% άριστες), Τζοάνα Γκαρσέζ 7 (3/10 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Σάντος 31 (27/49 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Ρίτσο (λ., 44% υπ. – 28% άριστες), Μπεντνάρεκ 1 (1/1 επ.), Μαριάνα Γκαρσέζ, Εσκούρα 6 (4/19 επ., 2 άσοι, 47% υπ. – 41% άριστες), Σαϊκόβα 1 (1/4 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Σαφμάστερ 7 (5/6 επ., 2 άσοι), Τερζόγλου 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Κριβοσίσκα 5 (3/6 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 15 (14/42 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 29% άριστες), Κωνσταντίνου 2 (2/13 επ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μπάνιστερ 32 (30/62 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 65% υπ. – 46% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Σαμπάτη (λ.), Ανδρικοπούλου 5 (5/7 επ.), Τραμπάλι 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 46% άριστες), Ζαφειρίου