Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της φετινής Novibet Volley League είναι γεγονός, με τον εξαιρετικό Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου να περνάει από το Ρέντη επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 του Ολυμπιακού.

Ένας φοβερός Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου κατάφερε να πετύχει την πρώτη μεγάλη έκπληξη στην φετινή Novibet Volley League. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα, όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό στο Ρέντη, αλλά τον νίκησε με το εμφατικό 3-0 (20-25, 21-25, 24-26), έκανε το τρία στα τρία στο πρωτάθλημα και υποχρέωσε τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους ήττα,

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (20-25, 21-25, 24-26)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 3 άσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου από 3 άσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 6 (4/13 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 30% άριστες), Σπένσερ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Βαϊόπουλος 1 (1/4 επ.), Μπαρανόβιτς 1 (1/1 επ.), Χέινς 13 (9/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ρερς 7 (6/18 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 36% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 33% υπ. – 33% άριστες), Χασμπάλα, Κωτσάκης, Αναγνώστου 2 (2/3 επ.), Ράπτης 7 (7/20 επ., 35% υπ. – 30% άριστες)

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 7 (5/7 επ., 2 μπλοκ), Κουμεντάκης 3 (3/13 επ., 73% υπ. – 45% άριστες), Σάουτεν 16 (15/29 επ., 1 άσος), Ντολγκοπόλοφ 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Τζιάνι 18 (15/34 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 47% άριστες), Πόλακ 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ) / Κοντοστάθης (λ., 62% υπ. – 50% άριστες), Γεωργούντζος, Καπετανίδης

NOVIBET VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΦΗ – Μίλων 3-0 (25-19, 25-13, 25-23)

Ολυμπιακός – Φλοίσβος 0-3 (20-25, 21-25, 24-26)

8/11, 16:00 Ρέθυμνο – Παναθηναϊκός

8/11, 17:00 Άρης – Πανιώνιος

8/11, 19:00 Κηφισιά – Φοίνικας Σύρου

9/11, 19:30 Καλαμάτα ’80 – ΠΑΟΚ