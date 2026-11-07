Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο Κερατσίνι του Απολλώνιου με 3-0. Ντέρμπι στο πρώτο σετ, περίπατος στα άλλα δύο για τις «ερυθρόλευκες».

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κερατσίνι με 3-0 σετ επί του Απολλώνιου και επέστρεψε στις νίκες στην Volley League γυναικών.

Μετά την πρόκριση στη φάση των «32» του Challenge Cup γυναικών οι ερυθρόλευκες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας την τρίτη τους νίκη σε τέσσερις αγώνες.

Κλειδί για την αναμέτρηση ήταν το πρώτο σετ, με τις αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς να σώζουν πέντε σετ μπολ και να το κατακτούν. Με τη ψυχολογία μετά με το μέρος τους ήρθε το τελικό 3-0 σετ.

Διαιτητές: Ράντσιου, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τουλής, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-17, 27-29

2ο σετ: 3-8, 7-16, 10-21, 14-25

3ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 22-25

*Οι πόντοι του Απολλώνιου προήλθαν από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (27-29, 14-25, 22-25) σε 87′

Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 8 (7/37 επ., 1 μπλοκ), Αδαμοπούλου 9 (9/27 επ., 35% υπ. – 24% άριστες), Σελιαντίν 3 (3/31 επ., 50% υπ. – 28% άριστες), Κουσάρσκα 4 (1 άσσος, 3 μπλοκ), Πήττα 9 (5/12 επ., 4 μπλοκ), Κοκότητ 13 (10/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 17% υπ. – 8% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Μπουλούμπαση, Βυθούλκα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σάφμαστερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Κριβοσίσκα 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 10 (8/25 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ. – 21% άριστες), Κωνσταντίνου 10 (10/26 επ., 27% υπ. – 19% άριστες), Μπάνιστερ 14 (10/40 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 36% υπ. – 29% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ανδρικοπούλου 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου.