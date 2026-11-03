Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΖΑΟΝ επικράτησε και στα Σκόπια της Ραμποτνίτσκι με 3-0 και προκρίθηκε στους «32» του Challenge Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αράς Κάργκο που αγωνίζεται η Μάρθα Ανθούλη

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τη ρεβάνς με την Ραμποτνίτσκι Σκοπίων ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη νίκησε μέσα στη Βόρεια Μακεδονία με 3-0 (09-25, 10-25, 17-25) και με δύο εύκολες νίκες προκρίθηκε στους «32» του Challenge Cup.

Εκεί το συγκρότημα της Κηφισιάς θα αντιμετωπίσει την Αράς Κάργκο από την Τουρκία, ομάδα στην οποία αγωνίζεται η βασική διαγώνια της Εθνικής μας ομάδας, Μάρθα Ανθούλη.

Στα του αγώνα ο ΖΑΟΝ όπως φαίνεται και από την διαφορά στα σετ κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην δεύτερη νίκη. Οι γηπεδούχες ουσιαστικά μόνο στο τρίτο σετ προσπάθησαν να απειλήσουν, αλλά σε καμία στιγμή δεν τα κατάφεραν, απλά έφτασαν τους 17 πόντους και ως εκεί.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί το διάστημα 24-26/11 και ο επαναληπτικός 1-3/12.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 6-16, 8-21, 9-25

2ο σετ: 2-8, 7-16, 8-21, 10-25

3ο σετ: 6-8, 14-16, 15-21, 17-25

*Οι πόντοι της Ραμποτνίτσκι προήλθαν από 3 άσσους, 17 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 8 άσσους, 36 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (09-25, 10-25, 17-25) σε 62′

ΡΑΜΠΟΤΝΙΤΣΚΙ (Ντούσκο Ντεσποτόφσκι): Τριφουνόφσκα 7 (7/26 επ., 42% υπ. – 21% άριστες), Ατανάσοβα 3 (1/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ. – 23% άριστες), Γκιοργκιέφσκα 2 (2/4 επ.), Παβλόφσκα 6 (3/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μαρογέβικ 2 (1/14 επ., 1 μπλοκ) / Ντιμιτριόσκα (λ, 31% υπ. – 19% άριστες), Γκουρόφσκα, Στοϊλκόφσκα.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 8 (3/4 επ., 5 μπλοκ), Γιώτα 11 (5/7 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Μάασε 5 (2/5 επ., 3 άσσοι), Βάλκοβα, Τικμανίδου 9 (9/23 επ., 33% υπ. – 22% άριστες), Νικολογιάννη 3 (3/12 επ.) / Σπυροπούλου (λ, 67% υπ. – 17% άριστες), Τουλγαρίδου (λ), Νικόλοβα 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Ζιώγα 8 (3/4 επ., 5 μπλοκ), Φλιάκου, Καθάριου 7 (4/5 επ., 3 μπλοκ).