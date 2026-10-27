Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-0 της Ραμποτνίτσκι στον πρώτο αγώνα για την φάση των «64» του Challenge Cup.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του ΖΑΟΝ στο Challenge Cup. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη επικράτησε με 3-0 (25-17, 25-15, 25-17) της Ραμποτνίτσκι για την φάση των «64» και την άλλη βδομάδα θα πάει στα Σκόπια με στόχο την δεύτερη νίκη που θα της δώσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Λέμε δεύτερη νίκη, γιατί πλέον το σύστημα άλλαξε και δεν μετράνε τα σετ, αλλά οι νίκες. Αν δηλαδή ο ΖΑΟΙΝ ηττηθεί ακόμα και με 3-2, θα παιχτεί χρυσό σετ που θα δώσει την πρόκριση. Αν φυσικά κερδίσει, με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ παίρνει και την πρόκριση.

Στα του αγώνα η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη, με τις γηπεδούχες να παίρνουν με άνεση τη νίκη ακόμα και χωρίς να παίξουν καθόλου οι Ρουσό και Σαΐκοβα.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-11, 21-14, 25-17

2ο σετ: 8-5, 16-12, 21-14, 25-15

3ο σετ: 8-5, 16-12, 21-13, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-15, 25-17) σε 75′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 9 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Ραμποτνίσκι προήλθαν από 3 άσσους, 16 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

ΖΑΟΝ (Γιάννης Καλμαζίδης): Γιώτα 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Βάλκοβα, Τικμανίδου 14 (9/19 επ., 5 άσσοι, 32% υπ.-32% άριστες), Καθάριου 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 10 (8/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκξ, 80% υπ.-40% άριστες) / Σπυροπούλου (λ, 62% υπ.-38% άριστες), Νικόλοβα 5 (4/8 επ., 1 άσσος, 57% υπ.-43% άριστες), Ζιώγα 13 (11/21 επ., 1 άσσος,. 1 μπλοκ), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ).

Ραμποτνίσκι (Ντούσκο Ντεσποτόφσκι): Τριφούνοβσκα 8 (7/17 επ., 1 άσσος, 44% υπ.-21% άριστες), Ατανάσοβα 7 (5/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βασίλεφσκα 2 (0/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκιοργκιέφσκα 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Παβλόσκα 1 (1/3 επ.), Μαρογιέφσκι 2 (2/10 επ., 50% υπ.-19% άριστες) / Ντιμιτρίοσκα (λ, 44% υπ.-33% άριστες), Στοΐλκοφσκα (λ), Σπασόφσκα 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ)