Σε ένα ακόμα εξαιρετικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ επικράτησε το ΖΑΟΝ με 3-2 και έγινε μετά τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο η τρίτη ομάδα με τρία στα τρία στην Volley League Γυναικών,

Με τον καλύτερο τρόπο, ένα μεγάλο ντέρμπι που κράτησε τους πάντες σε αγωνία μέχρι το τέλος, ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική στη Volley League Γυναικών. Στην Μίκρα ο ΠΑΟΚ και ο ΖΑΟΝ πάλεψαν και με το παραπάνω για τη νίκη, μια νίκη που πήραν οι «ασπρόμαυρες» επικρατώντας με 3-2 (25-19, 23-25, 25-16, 22-25, 15-13) κάνοντας το τρία στα τρία στο πρωτάθλημα.

Ο ΖΑΟΝ από την πλευρά του γνώρισε την δεύτερη ήττα στα τρία πρώτα ματς, όμως σίγουρα πάλεψε και με το παραπάνω στη Θεσσαλονίκη, χάνοντας στις λεπτομέρειες.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν σχετικά άνετα το πρώτο σετ, κάνοντας το 1-0. Στο δεύτερο η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη ξεκίνησε με ένα 0-5, αυξάνοντας και άλλο την διαφορά (4-10). Οι «ασπρόμαυρες» ωστόσο αντέδρασαν και έφτασαν να προηγηθούν με 18-15. Ωστόσο ο ΖΑΟΝ δεν το έβαλε κάτω, έβγαλε επίσης αντίδραση και έκανε το 1-1 με 23-25.

Στο τρίτο ο ΠΑΟΚ έκανε ακόμα πιο άνετα το 2-1 επικρατώντας με 25-16 και δείχνοντας έτοιμος για τη νίκη. Και πάλι όμως οι φιλοξενούμενες δεν το έβαλαν κάτω, προηγήθηκαν με 10-14, είδαν τις αντιπάλους τους να κάνουν το 17-15, αλλά στο 22-22 με ένα 3-0 σερί ισοφάρισαν σε 2-2 στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Ένα τάι μπρέικ που ήταν επίσης ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο μέχρι το 12-11, αλλά στο 14-13 η Σαΐκοβα έχασε το σερβίς για να γίνει έτσι το 15-13 και τον ΠΑΟΚ να κάνει το τρία στα τρία.

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Λούμσι, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου Δ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-16, 25-19

2ο σετ: 3-8, 16-15, 19-21, 23-25

3ο σετ: 8-3, 16-8, 21-9, 25-16

4ο σετ: 5-8, 16-15, 20-21, 22-25

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-8, 15-13

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 68 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 55 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-19, 23-25, 25-16, 22-25, 15-13) σε 133′

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Φίλιπο Σκιάβο): Αριέιλ 9 (4/9 επ., 5 μπλοκ), Άντερσον 25 (24/48 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 24% άριστες), Γιάσπερ 14 (11/22 επ., 3 μπλοκ, 83% υπ. – 50% άριστες), Γουεδέρινγκτον 29 (25/48 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Δημητριάδη 11 (4/8 επ., 7 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 48% υπ. – 14% άριστες), Ρατσκόφσκα, Κατσάλη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 8 (2/10 επ., 6 μπλοκ), Μάασε 12 (11/30 επ., 1 μπλοκ), Βάλκοβα 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ρουσό 11 (11/30 επ., 23% υπ. – 8% άριστες), Τικμανίδου 17 (12/33 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Σαΐκοβα 15 (12/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 51% υπ. – 26% άριστες), Νικόλοβα, Φλιάκου 1 (1 άσσος), Καθάριου 1 (1 άσσος), Νικολογιάννη 1 (1/3 επ.).