Ο ΖΑΟΝ επικράτησε του Μαρκόπουλου με 3-1 με την ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη να πετυχαίνει την δεύτερη νίκη της στις 4 πρώτες αγωνιστικές.

Την δεύτερη νίκη του στην φετινή Volley League πέτυχε ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε με 3-1 (25-18, 25-20, 20-25, 25-12) του Μαρκόπουλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο κανένα από τα τέσσερα σετ δεν ήταν ντέρμπι και οι ομάδες που τα πήραν το έκαναν με χαρακτηριστική άνεση.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μάλφας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-3, 16-9, 21-15, 25-18

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-20

3ο σετ: 7-8, 14-16, 15-21, 20-25

4ο σετ: 8-2, 16-5, 21-11, 25-12

Τα σετ: 3-1 (25-18, 25-20, 20-25, 25-12) σε 114′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 57 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 5 άσσους, 44 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΖΑΟΝ (Γιάννης Καλμαζίδης): Νομικού 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 18 (16/29 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 4 (1/1 επ., 3 μπλοκ), Ρουσό 18 (14/28 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ.-33% άριστες), Τικμανίδου 11 (7/23 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 25% υπ.-17% άριστες), Σαϊκοβα 15 (10/19 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 33% υπ.-20% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Γιώτα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Νικόλοβα, Ζιώγα 5 (5/10 επ.), Φλιάκου, Καθάριου 1 (0/1 επ., 1 άσσος).

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 18 (18/44 επ.), Αλλαγιάννη 2 (2/2 επ.), Ζιρού 8 (6/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μιχάλιεβιτς 5 (0/4 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γκουτς 10 (9/28 επ., 1 άσσος, 50% υπ.-41% άριστες), Τιτέλη 8 (7/28 επ., 1 άσσος, 32% υπ.-05% άριστες) / Κοντούδη (λ, 47% υπ.-27% άριστες), Νικολαΐδη 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Δήμου, Ανδριοπούλου.