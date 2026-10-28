Την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup πήρε η ΑΕΚ με την Ένωση να επικρατεί με 3-0 και στο δεύτερο παιχνίδι της Φόρντε. Η κάτοχος του τροπαίου, Βαλεφόλια επόμενος αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων».

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, η ΑΕΚ έκανε το δύο στα δύο κόντρα στην Φόρντε στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, αυτή την φορά σαν γηπεδούχος και πήρε την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup. Η Ένωση επικράτησε με 3-0 (25-18, 25-17, 25-17) και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Βαλεφόλια.

Στα του αγώνα τα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή έκαναν επίδειξη δύναμης και δεν άφησαν σε κανένα σημείο τα κορίτσια από τη Νορβηγία ούτε καν να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από το ματς αυτό.