ΑΕΚ – Φόρντε 3-0: Άνετη πρόκριση των «κιτρινόμαυρων» και τώρα Βαλεφόλια
Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, η ΑΕΚ έκανε το δύο στα δύο κόντρα στην Φόρντε στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, αυτή την φορά σαν γηπεδούχος και πήρε την πρόκριση για τους «32» του Challenge Cup. Η Ένωση επικράτησε με 3-0 (25-18, 25-17, 25-17) και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Βαλεφόλια.
Στα του αγώνα τα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή έκαναν επίδειξη δύναμης και δεν άφησαν σε κανένα σημείο τα κορίτσια από τη Νορβηγία ούτε καν να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από το ματς αυτό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.