Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 της Φόρντε και είναι μια ανάσα από την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup όπου και θα βρει απέναντί της την Βαλεφόλια.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον πρώτο αγώνα με την Φόρντε για τους «64» του Challenge Cup η ΑΕΚ. Η Ένωση στο πρώτο ματς στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού όπου έπαιξε ως φιλοξενούμενη, καθώς αύριο Τετάρτη θα γίνει και πάλι στο ίδιο γήπεδο ο επαναληπτικός, επικράτησε με 3-0 (10-25, 14-25, 13-25) της ομάδας από τη Νορβηγία και δεν χάνει με τίποτα την πρόκριση στους «32».

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή θέλει δεύτερη νίκη, καθώς έχει αλλάξει ο τρόπος πρόκρισης φέτος, μετρώντας πλέον οι νίκες και όχι τα σετ, μια νίκη που λογικά αν κρίνουμε από την διαφορά δυναμικότητας θα την πάρει εύκολα και θα βρεθεί απέναντι στην περσινή κάτοχο του Challenge Cup, Βαλεφόλια.

Στα του αγώνα η Ένωση έκανε περίπατο και πραγματικά το ,ματς δεν χρήζει της παραμικρής ανάλυσης με τις τυπικά φιλοξενούμενες να μην αφήνουν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους τους παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη.