Με δυναμισμό και ένταση, οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-1 της ΑΕΚ στην πρεμιέρα, δείχνοντας την ποιότητα και την εμπειρία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Αν ένα πράγμα χαρακτήρισε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, αυτό είναι σίγουρα η ενέργεια, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν με ενθουσιασμό, ενέργεια και δυναμισμό, κάνοντας την πρεμιέρα να μοιάζει με περίοδο τελικών. Φωνές, παλαμάκια και πολλή ένταση κάλυψαν το κλειστό του Μετς.

Το παιχνίδι είχε πολλές εναλλαγές, με τις δύο ομάδες να κονταροχτυπιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού στα ίσα. Το παιχνίδι σημείωσε αρκετές λάθος επιλογές και εύκολους πόντους για τις αντίπαλες ομάδες, όμως η ποιότητα στο τέλος κυριάρχησε και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στάθηκαν σε μία πρεμιέρα άκρως ανταγωνιστική.

Από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι ακραίες της ομάδας και η κεντρική Γράβαρη, ενώ από τον Παναθηναϊκό φοβερές ήταν η Γουάιτ και η Λαπκόφσκα, ενώ καταλυτική ήταν και η αλλαγή της κεντρικού Τοντάι στο παιχνίδι. Το ματς έδειχνε πολλές φορές την ΑΕΚ να κυριαρχεί και να έχει τον καλύτερο ρυθμό, όμως η εμπειρία και η ποιότητα του Παναθηναϊκού τελικά κυριάρχησαν και οι «πράσινες» πήραν την εντός έδρας πρώτη νίκη της σεζόν.

Το παιχνίδι:

Το πρώτο σετ ξεκίνησε πολύ δυναμικά τόσο για τις γηπεδούχες όσο και για την ομάδα των «κιτρινόμαυρων». Μέχρι και τους δέκα πόντους, οι ομάδες ήταν αρκετά κοντά στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό, όμως, να βρίσκει καλύτερο ρυθμό και γρήγορα να ξεφεύγει στο σκορ, κλείνοντάς το με συνοπτικές διαδικασίες με 25-16.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλο, καθώς στην κυριολεξία πήγαινε πόντο-πόντο, με τις δύο ομάδες να μην ξεφεύγουν στο σκορ με παραπάνω από δύο πόντους, ενώ πολλές φορές υπήρχε ισοπαλία. Στο 17-20 υπέρ της ΑΕΚ κρίθηκε και το δεύτερο σετ, καθώς και η ισοφάριση σε 1-1, με το εμφατικό 20-25.

Τρίτο σετ και αντίστοιχα ανταγωνιστικό, τόσο στο ξεκίνημά του όσο και στη συνέχεια. Με την αλλαγή στις κεντρικές, Τοντάι αντί Παπαγεωργίου, και με μερικές καλές επιθέσεις, οι «πράσινες» κατάφεραν να χαλάσουν τον ρυθμό της ΑΕΚ και να πάρουν τα ηνία. Με πολύ δυνατές τις Γουάιτ και Λαπκόφσκα, το τρίτο σετ γράφτηκε «πράσινο», με το σκορ να διαμορφώνεται σε 26-24 και τα σετ σε 2-1.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε εμφατικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τις γηπεδούχες να σημειώνουν το 4-1, αλλά και να καθορίζουν τον ρυθμό του σετ. Με την αντίδραση της ΑΕΚ, το σκορ ήρθε στα ίσα, όμως η Γουάιτ αρνήθηκε την ισοφάριση και με φοβερές ατομικές ενέργειες, το σκορ διαμορφώθηκε σε 14-9 με την υπογραφή της. Από την ΑΕΚ, η Γραβαρή ξεχώρισε, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις γηπεδούχες. Ωστόσο, οι «πράσινες» κατάφεραν να κρατήσουν τη διαφορά και να πάρουν το σετ με 25-18 και το ματς με 3-1.

