Ο Παύλος Παντελίδης έδωσε το παρών στο γήπεδο της Γλυφάδας για τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια.

Το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει μπροστά του την ευκαιρία για το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο και σύσσωμος ο οργανισμός βρίσκεται κοντά στην ομάδα για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup κόντρα στην ιταλική Βαλεφόλια.

Σε αυτό το πλαίσιο το παρών στο κλειστό της Γλυφάδας έδωσε ο Παύλος Παντελίδης. Ο Έλληνας εξτρέμ δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού, συνεπώς δεν είναι με τους συμπαίκτες του στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς με την Μπέτις, οπότε είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε αυτό το ιστορικής σημασίας παιχνίδι για το σύλλογο.